Cotas brinda TV por internet tras acuerdo comercial con Comteco

Como estaba previsto, tras haber sido promocionado en la Feria Internacional de Santa Cruz (Expocruz), Cotas inició este viernes la comercialización del nuevo servicio de televisión por internet.

El servicio se puede usar desde cualquier lugar de Bolivia para los canales internacionales y se está gestionando el acceso a canales locales desde fuera del país. Es operable desde diferentes dispositivos inteligentes, con acceso virtual en cualquier lugar donde haya conexión a internet.

La oferta, denominada Go On TV, ha sido autorizada a Cotas tras concertar un acuerdo comercial con su homóloga cochabambina (Comteco), una cooperativa que también pertenece al sistema de telecomunicaciones que opera en Bolivia bajo el mismo modelo administrativo.

Su habilitación está en sintonía con las tendencias globales que giran en esa dirección. De hecho, varios proveedores de señales internacionales han anunciado que, desde el próximo año, desvincularán del cable sus principales contenidos para trasladarlos a plataformas streaming.

Cotas mantendrá su servicio de TV cable con otra programación, a la que ha añadido 50 canales nuevos. En internet, la oferta televisiva tendrá funcionalidades innovadoras, como acceder a contenidos (películas, series y eventos deportivos) pregrabados, para ser visionados en el momento que el consumidor así lo disponga.

Esta semana, los usuarios de Cotas se quejaron en las redes sociales de lo que consideran la "desaparición" de varios canales de su servicio de Tv Cable.

La cooperativa aclaró que varias de las señales que ya no se emitirán por su servicio de TV paga, estarán dentro de la nueva modalidad de televisión por internet: Go On TV.

Sobre las consultas de usuarios en la fanpage, desde la cooperativa indicaron que la interrupción de las señales ESPN, entre otros, de la grilla de televisión por cable responde a ajustes de programación antes del lanzamiento de su nueva oferta del servicio televisión por internet.

