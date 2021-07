Cotas evoluciona a la televisión por internet

Escucha esta nota aquí

Cotas se apresta a innovar el procedimiento de distribución del servicio de televisión paga y ya inició gestiones para modificar su estructura tecnológica a fin de proveerlo mediante el modelo OTT, que implica migrar del cable al internet para la transmisión de contenidos audiovisuales.



El ajuste va en sintonía con la nueva tendencia global del negocio de TV paga que gradualmente está mutando su matriz de tecnológica hacia el internet, tomando en cuenta que los hábitos de consumo de los televidentes ya no son los mismos y que hay un cambio en el comportamiento de consumo para ver televisión.



Ahora se impone la TV a la Carta y la tendencia es acceder a contenidos audiovisuales mediante plataformas Over The Top, disponibles a través conexiones a internet, permitiendo que el espectador pueda elegir qué quiere ver, en qué momento y desde cualquier dispositivo.



El modelo que seguirá Cotas está basado en un esquema mixto. No es el sistema de VBD - Video Bajo Demanda (contenidos almacenados en la nube para acceder a él desde cualquier momento como Netflix, Disney+, Amazon Prime Video o HBO Max), es un diseño multipantalla, aún más innovador, que se conoce con el nombre de Televisión por todas partes (TV Everywhere).



Se trata de un tipo de servicio de suscripción en el que se ofrece la misma grilla televisiva, pero a través de internet y aplicaciones móviles, ya sea en vivo o bajo demanda, como parte de su adscripción al servicio.



El uso de los servicios de TV Everywhere permiten el acceso multiplataforma a su contenido, en dispositivos como computadoras personales, teléfonos inteligentes, tabletas y reproductores de medios digitales además de televisores inteligentes (smart).



Con este sistema, los abonados del servicio de televisión de Cotas podrán ver sus canales favoritos de TV lineal desde donde se encuentren y, además, mirar programas grabados en cualquier momento.



Cotas tiene previsto incorporar esta tecnología en el menor plazo posible, tomando en cuenta, además, los elevados costos del modelo actual de televisión por cable que cada vez hace más inviable el negocio desde el punto de vista económico y por ende en detrimento del usuario final.

Este nuevo concepto de televisión va por internet. Para su implementación, Cotas cuenta con una planta externa en expansión y fortalecida por el crecimiento de su infraestructura la red urbana de fibra óptica. Desde el año 2019, como resultado de esto, la plataforma Netflix ha posicionado en reiteradas oportunidades a Cotas como el mejor proveedor de internet del país por donde se transmite su servicio.