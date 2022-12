CRE inició el corte del servicio a 18.000 usuarios deudores que se reconectaron por su cuenta

La Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) inició este martes 27 de diciembre el corte del servicio eléctrico a los usuarios que ya no tenían el servicio por deudas y que de manera irregular se autoreconectaron.



Amilkar Jaldín, vocero de la distribuidora eléctrica, dijo que cerca de 18.000 usuarios de Montero, Warnes y Santa Cruz de la Sierra a los que se le había cortado el servicio porque debían más de dos facturas en octubre pasado y lamentablemente se volvieron a reconectar la luz por su cuenta. A estos usuarios se les comenzó a cortar el servicio para que regularicen su situación con la cooperativa.



Jaldín explicó que una vez culminada esta etapa este 15 de enero de 2023, se ha dispuesto un cronograma de cortes para recuperar la deuda que mantienen otros usuarios con CRE. A partir del 16 de enero del próximo año hasta febrero se realizará el corte del servicio a los usuarios que deben seis facturas o más. Para los que deben cinco facturas se les cortará desde marzo y los que deben cuatro desde abril.



Desde CRE indicaron que se hace el esfuerzo de no cobrar intereses a los morosos, pese a que la ley lo permite y más bien ha dispuesto planes de pago para que los usuarios puedan regularizar sus pagos del servicio eléctrico. “Los morosos que tienen una abultada deuda con la cooperativa llegan a los 150.000 usuarios y necesitamos regularizar esa deuda para no afectar la estabilidad financiera de la institución”, concluyó.



