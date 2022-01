Crecen un 57,5% las exportaciones forestales pese a la crisis en la cadena logística

Escucha esta nota aquí



Periodista Marco Curi

Las exportaciones madereras van en aumento por tercer año consecutivo a pesar de la pandemia de covid que generó una crisis logística, teniendo en cuenta que en 2021 alcanzó un 57,5% más. Hasta el 30 de noviembre se llegó a $us 85,2 millones en ventas externas. En 2020 se exportaron $us 54 millones y en 2019, obtuvo $us 49 millones.

El gerente general de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB), Jorge Ávila, resaltó que después de una crisis de ocho años del sector, desde 2010 a 2018, la balanza comercial fue negativa por decisiones restrictivas de orden político-administrativo del Gobierno nacional. “Sin embargo, a partir de 2018 comenzó a mejorar la situación económica forestal y está en continuo crecimiento, aunque nuestra meta es poder superar los $us 127 millones entre el periodo de 2007 a 2010”, apuntó Ávila.

A escala mundial se vive una crisis en la logística y transporte que han encarecido los productos por la escasez de contenedores y los elevados costos de flete que se multiplicaron hasta diez veces con respecto a 2019, pero el sector ha logrado salir adelante.

El ejecutivo dijo que el porcentaje del 85,8% de las exportaciones de productos maderables llegan a una decena de países, de los cuales China es el principal cliente que alcanza en compras al 32,9%, seguido de Estados Unidos con el 24,8% y Francia con el 6,3%.

Las otras naciones a las que Bolivia exporta productos maderables son Países Bajos, Bélgica, Uruguay, Chile, Alemania, Reino Unido y Brasil.

Ávila indicó que en 2021 se exportó el 54,7% de productos elaborados y el 45,3% de los semielaborados, siendo los departamentos del eje central del país los mayores vendedores (86,9%). Santa Cruz lidera con el 63,2%, le sigue Cochabamba con un 12,6% y La Paz con el 11,1%.

Indicó que ese crecimiento viene acompañado también de mayor inclusión de las comunidades, esto teniendo en cuenta, que el 80% de la producción son de operadores comunitarios y el 20% restante, son de los empresarios formales como tal.

Por ello, una de las prioridades que tiene la Cámara Forestal de Bolivia (CBF), es trabajar de la mano con la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) y las organizaciones sociales, en la preservación del medioambiente en el campo de la forestación y reforestación.

Asimismo, destacó que la eliminación de trabas burocráticas internas le dio otra tónica a la actividad forestal boliviana, pero no se dejó de trabajar en los dos años de la pandemia del coronavirus, lo que revitalizó al sector, que aporta así a la economía nacional.

Diego Justiniano, presidente de la Cámara Forestal, destacó las cifras y dijo que son señales de que se está recuperando la exportación de los productos maderables que estuvieron deprimidos durante una década.

Al mismo tiempo, puso en relieve que se han ejecutado varias acciones las que ahora se ven reflejadas en las cifras, entre ellas abrirse a nuevos mercados internacionales, con un socio importante como China, que se ha posicionado como el primer cliente.

Por su parte, el gerente de Industria Forestal Colser Ltda. y past presidente de la CFB, Pedro Colanzi Serrate, atribuyó este crecimiento positivo a que muchos países productores de maderas tropicales -como Brasil y Perú- disminuyeron su producción y dejaron desabastecidos mercados importantes del exterior, debido a la pandemia de covid-19.

“Además, Bolivia se posicionó como proveedor de especies como el morado y la tipa, con un alto valor. También las medidas para frenar el contrabando y la importación de productos de China y Brasil han contribuido a una balanza comercial positiva”, explicó el productor maderero.

En tanto que Ávila mencionó que la eliminación de trabas burocráticas internas le ha dado otra tónica a la actividad forestal boliviana, que no ha dejado de trabajar en estos casi dos años de la pandemia del coronavirus, lo que ha revitalizado al sector, que aporta así a la economía nacional.

Más recaudaciones

Por otro lado, el director ejecutivo nacional de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), Omar Quiroga, destacó que, gracias a una mayor coordinación con la Cámara Forestal de Bolivia (CFB), en 2021 se rompió el récord de recaudaciones alcanzando a Bs 130 millones, frente a los Bs 106 millones que se logró en 2020.

“Indicadores que facilitaron el accionar de empresarios y comunarios de la exportación maderable con evidente crecimiento, que permite su desarrollo y reactivación económica sin inconvenientes, lo que significa que la ABT está trabajando con todos sus usuarios”, apuntó Quiroga.

Indicó que el repunte de las exportaciones madereras en el país se debe a que pueblos indígenas, comunidades campesinas y empresarios, están reactivando la economía del sector a través del manejo forestal sustentable, gracias a factores como el potencial maderable de los bosques naturales del país; la diversificación de especies para exportación; las oportunidades de mercados, más países de exportación (25 en 2021); y al incremento del precio internacional de la madera.

“La reactivación económica se ve influenciada por el alivio de la pandemia en tiempos de zafra forestal, aprovechando en su máxima capacidad los diferentes procesos de aprovechamiento, transformación y comercialización de los productos forestales, en las cuales la simplificación y automatización de diferentes trámites que se realizan en la ABT coadyuvan al buen desarrollo de la cadena productiva del sector”, señaló.

Los recursos son producto de patentes de aprovechamiento forestal, patentes de desmonte, multas y sanciones, destinando un porcentaje al Tesoro General de la Nación (TGN), las gobernaciones y el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (Fonabosque), que invierte en proyectos de forestación y reforestación en los municipios de los nueve departamentos del territorio nacional.

Subrayó que para este 2022, la institución que representa tiene previsto mejorar los mecanismos de recaudaciones y agilizar los trámites, para que los usuarios tengan más facilidades, y proyectar el trabajo sobre el manejo integral de los bosques con respeto a la madre tierra y con el fin de reactivar la economía.

Además se compromete a fortalecer el Plan de Manejo Forestal, que permite la comercialización legal de los productos maderables, permitiendo de esta manera transportar con certificados forestales emitidos por la ABT, encargada de controlar el aprovechamiento legal y el hacer respetar el uso sostenible de los recursos.

Compras externas

Con respecto a la importación de productos maderables, el departamento más consumidor en 2021 fue Santa Cruz con el 67,3%, seguido de La Paz con el 10,4% y finalmente Oruro con el 8%.

De los países que Bolivia más importa productos maderables el que lidera es Brasil con el 62,8%, seguido de Argentina con el 10,3% y en tercer lugar China con el 10%.

Plan de recuperación

El responsable forestal de la Dirección de Recursos Naturales de la Gobernación de Santa Cruz, Alejandro Araujo, aclaró que si bien la Gobernación cruceña no cuenta con un Plan de Desarrollo Forestal, sí tiene un Plan de Recuperación de las Áreas Afectadas por los Incendios Forestales.

“El Gobierno Departamental está trabajando de forma decidida en conservar los recursos forestales del departamento, ya que cuenta con un Programa de manejo del fuego, trabaja en prevención de incendios mediante uso y manejo correcto del fuego; alerta temprana contra incendios forestales, control y extinción de incendios”, apuntó.

