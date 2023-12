¿Cuánto me corresponde cobrar de aguinaldo este año? Consulte en la calculadora

Se acerca Navidad y con ella el pago del aguinaldo . Este beneficio social corresponde a un mes de sueldo, salario o remuneración o total ganado (aquel pago al que no se descuenta nada).

El aguinaldo de Navidad no puede ser cancelado en especies, su pago debe ser hasta el 20 de diciembre de 2023, en caso de no hacerse, el pago será doble. El beneficio no es susceptible de embargo judicial, retención, descuento por concepto de impuestos o aportes, renuncia, compensación o transacción, debiendo ser pagado en su integridad, de acuerdo a la proporción fijada por ley.