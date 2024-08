Cuatro avasallamientos golpean a Santa Cruz en lo que va de agosto

En lo que va del mes de agosto, en el departamento de Santa Cruz se han registrado al menos cuatro avasallamientos de tierras, de los cuales dos tuvieron su cuota de violencia e incluso en uno de ellos se registró un robo. Ante esta situación, los productores cruceños han señalado que estos asentamientos ilegales van a continuar hasta que no se dicte una sentencia penal contra quienes realizan estas acciones.

“Las personas de los inmuebles allanados han manifestado ser vivientes de hace muchos años atrás, sin embargo, no cuentan con el derecho propietario que pueda avalar estos asentamientos. Es por ello que se los ha citado en calidad de testigos, a objeto de que puedan prestar su declaración informativa policial del por qué y bajo qué condiciones se encuentran asentados en estos predios ”, dijo Funes y agregó que la denunciante cuenta con la documentación pertinente.

Pablo Gil, ingeniero forestal que acompañó a EL DEBER, dijo que preocupa que se den estos avasallamientos porque estas tierras están destinadas para uso forestal y según la categorización, establecida por el Instituto de Reforma Agraria (INRA), son tierras fiscales no disponibles.

En conferencia de prensa, el presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz, Wálter Ruíz, indicó que los asentamientos ilegales van a continuar si es que no hay una sentencia penal contra las personas que están detrás de la ocupación ilegal de tierras. “Mientras no haya sentenciados, los avasallamientos van a seguir, creemos que esto se va a parar en el momento que se dicte sentencia contra las personas que son dueños de lo ajeno. Estos avasalladores tienen que estar tras las rejas, pero con una sentencia y no con un arresto de 24 horas”, dijo Ruiz.