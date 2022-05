Defensa al Consumidor mantiene en reserva el nombre de las empresas cruceñas que supuestamente están acumulando maíz

Escucha esta nota aquí

Ante la denuncia de que hay cuatro empresas avícolas que operan en Santa Cruz donde supuestamente se descubrió acumulación de maíz que dio a conocer el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, este mantiene en reserva el nombre de las mismas, según él, para no obstaculizar la averiguación. Así se lo dio a conocer a EL DEBER en contacto telefónico.



No obstante, insinuó que esta institución está corroborando si esta acumulación se debe a un factor de acopio preventivo para la producción o está asociada al ámbito especulativo. “Hemos pasado la información a instancias del aparato estatal para que agilicen la investigación y, en caso de comprobarse que estas empresas acumularon el grano amarillo con el propósito de ocultarlo y posteriormente lograr un incremento en su precio en el mercado, se iniciarán procesos penales en contra de los autores”, sentenció.

Silva aseveró que no se permitirá que algunas personas y empresarios que adecuan su conducta en el ámbito ilegal pretendan ocultar el maíz para presionar al Gobierno con el propósito de lograr la importación libre de maíz transgénico.

“Esta situación no se la puede permitir. Nosotros, siempre vamos a salir en defensa de los consumidores, porque entendemos que consumir maíz transgénico a través de los productos que se puedan generar es atentar; no solamente contra el medioambiente, sino contra la salud de los consumidores", señaló.

Sin embargo, el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez, precisó hoy que si casi 160 Premios Nobel se han manifestado a través de una Carta Pública dirigida a los gobiernos del mundo, respaldando la producción de alimentos genéticamente mejorados con el uso de la biotecnología en el agro (transgénicos).

"Si cerca de 160 de las mentes más brillantes del planeta, principalmente médicos, químicos y físicos, afirman que los cultivos de los alimentos genéticamente modificados son seguros (saludables), amigables con el ambiente (contaminan menos) y de beneficiosos para los productores (principalmente para los más pequeños)… ¿hasta cuándo se va a seguir esperando el poder trabajar con la ciencia y la tecnología al servicio del hombre, como indistintamente lo hacen países democráticos o comunistas, con la mira puesta en la producción masiva de alimentos de buena calidad, económicos y ambientalmente sostenibles?", se preguntó Rodríguez.

Sin embargo, el Gobierno tiene una postura evidente en el rechazo a la biotecnología.

Productores niegan agio y especulación

El viceministro Silva recalcó que el agio y la especulación son delitos sancionado en el Código Penal. Además, precisó que con el agio se estarían generando ganancias ilícitas. Aclaró que las denuncias surgieron de productores avícolas, quienes mencionaron que empresarios compran maíz de todos los productores para acumularlo en silos y granjas de su propiedad.

Al respecto, desde la Asociación Departamental de Avicultores (ADA) Santa Cruz, Omar Castro, dijo que habría que investigar primero y "dejar a un lado el término de empresarios para referirse a los productores avícolas".

“Si hay cuatro avicultores que estaban acopiando maíz deduzco que esta acción responde a una planificación y prevención para evitar desabastecimiento y asegurar la nutrición animal de la cantidad de pollo que produce. Eso es entendible”, apuntó, al inferir que el Gobierno no puede coartar la necesidad de acopiar para autoabastecerse.

Reparó en la forma de proceder del Gobierno, “¿acaso pretenden que el productor no prevenga ni planifique su producción y que de aquí un tiempo se vean si maíz para dejar de producir o no ‘cargar’ sus granjas? El avicultor necesita maíz y el tema de la biotecnología lo vemos como una solución para generar el volumen que requiere el sector, dado que Bolivia desde hace tres años no produce las cantidades requeridas para cubrir en el mercado interno”, mencionó Castro, al retrucar la insinuación de que el productor acopia el grano para revenderlo.

“Eso no tiene lógica, cuando el mal mayor es que no existe maíz en el mercado. Ellos (Gobierno) que hagan las investigaciones necesarias, pero veo un despropósito que cuando el avicultor quiera proveerse de grano para autoabastecerse, le pongan un freno”, manifestó Castro.

Lea también ECONOMÍA Anapo rechaza acusaciones de incumplimiento en la producción de alimentos Este sector productivo considera que la "amenaza" de reversión de tierras hecha por el Gobierno "no es el mejor incentivo para promover la producción" nacional y pide a las autoridades consolidar la seguridad jurídica.

​