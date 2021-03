Demetrio Soruco asume la presidencia de los exportadores

Escucha esta nota aquí

Demetrio Soruco Henicke, fue posesionado como presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) que renovó su directorio para la Gestión 2021-2022. Acompañan a Soruco en la Mesa Directiva: Jean Pierre Antelo, vicepresidente; Luis Ernesto Castedo, secretario y Alejando Rea, tesorero.

El nuevo titular del IBCE apuesta por políticas de combate al contrabando, promoción de exportaciones y sustitución de importaciones, afirmando que con ello Bolivia podría superar sin dificultad la recesión, hacer crecer su Producto Interno Bruto (PIB) un 7% y generar más de un millón de empleos.

La presidenta interina de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, Claudia Cronenbold, ministró posesión al nuevo directorio augurándole éxito, destacando que “el IBCE, a 35 años de su creación, es una entidad muy sólida, que dispone de muchos servicios para prestar al sector empresarial y que se ha constituido en un importante vocero del sector empresarial, abordando con seriedad y responsabilidad, muchos temas que hacen al interés del sector privado”.

El Presidente saliente, Lic. Pedro Colanzi, destacó que el IBCE haya salido airoso de la crisis sanitaria que golpeó a la economía entre 2019 y 2020, y que se consolidara como un referente del comercio exterior. El Acto de Posesión se realizó la noche del 22 de marzo en un Acto íntimo y estrictamente empresarial -por bioseguridad- en el Salón de Eventos de CADEX, a la que Soruco representa en el Directorio del IBCE.





SUPERAR LA CRISIS Y CRECER AL 7%



El nuevo Presidente del IBCE, Demetrio Soruco Henicke, dijo que “frente a un contexto mundial complicado por la crisis sanitaria y económica, con una lucha frontal contra el flagelo del contrabando, el pleno uso de la agrobiotecnología, la libre exportación y un mayor consumo de biocombustibles, Bolivia podría revertir sin dificultad la histórica caída del PIB del 2020, salir de la recesión y crecer al 7%”. Enfatizó que “para evitar una devaluación urge traer divisas, recomendando combinar una Política de Promoción Selectiva de Exportaciones (focalizada en los sectores agropecuario, agroindustrial y forestal) con una Política de Sustitución Competitiva de Importaciones (para ahorrar divisas), y mejorar la competitividad en materia de logística y transporte, mirando más hacia el Atlántico, hasta convertir la Hidrovía Paraguay-Paraná en un gran Corredor Fluvial de Integración, con un mayor uso de nuestros puertos sobre el Canal Tamengo”.



En un emotivo momento, recordó que su padre, Don Demetrio Soruco Antelo, fue Presidente del IBCE hace 25 años, cuando él se formaba como Ingeniero en Chile.





SATISFACCIÓN POR EL DEBER CUMPLIDO



Pedro Colanzi, Presidente saliente del IBCE, destacó “la capacidad técnica del IBCE para trabajar con las autoridades públicas sin importar el color político o la afinidad ideológica para hacer del comercio exterior una herramienta para el desarrollo y la creación de empleos dignos; la promoción de la agrobiotecnología, los biocombustibles y la salida al Atlántico por la Hidrovía Paraguay-Paraná; la lucha anticontrabando en defensa del mercado interno; la consolidación del IBCE como referente del comercio exterior, con casi 5 millones de visitas a su Sitio Web y 4 millones de documentos descargados; 150.000 números del periódico “Comercio Exterior” con 2,5 millones de descargas; y, más de 40.000 salidas por la prensa impresa, oral, televisiva y virtual, dando cuenta de su alto grado de referencialidad, contra viento y marea, pese a la crisis”, indicó.





RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES



En la ocasión, el Directorio del IBCE homenajeó a las siguientes empresas:



- PUERTO JENNEFER: “Por su destacado aporte al comercio exterior boliviano, en su condición de primer Puerto Internacional de Bolivia con Aduana Fluvial, brindando al país un acceso soberano al Océano Atlántico, a través de los invalorables servicios que presta desde el Canal Tamengo y a lo largo de toda la Hidrovía Paraguay-Paraná”. Recibió la Plaqueta el Ing. Jorge Arias Lazcano, Presidente de la Sociedad Jennefer S.R.L.



- TOYOSA: “En mérito a sus 40 Años de Fundación, reconociendo su destacado trabajo como distribuidor exclusivo de la marca de vehículos Toyota, y la diversificación de sus líneas de comercialización, garantizando productos y servicios de excelencia a sus clientes, contribuyendo de esta forma al desarrollo del país”. Recibió la Plaqueta, el Lic. Rafael Vargas, Gerente Comercial Regional Santa Cruz.





COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO



Conforman el Directorio del IBCE los Delegados de 5 Miembros Institucionales: Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO); Cámara Forestal de Bolivia (CFB); Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (CADEX); Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO) y Cámara Regional de Despachantes de Aduana de Santa Cruz (CRDA SC). La Cámara Nacional de Despachantes de Aduanas (CNDA) y la Cámara Regional de Despachantes de Aduana de Cochabamba (CRDA) son Miembros Temporales. Según el Estatuto del IBCE, las Carteras de la Mesa Directiva rotan cada 2 años: CADEX -con el Ing. Demetrio Soruco Henicke- asumió la Presidencia del IBCE por la gestión 2021-2022; la Vicepresidencia, CAINCO, con el Lic. Jean Pierre Antelo Dabdoub; la Secretaría, la CRDA SC, con el Lic. Luis Ernesto Castedo Urzagaste; y, la CAO, la Tesorería, con el Lic. Alejandro Rea Queirolo. La CFB no ocupa un cargo, por haber ejercido la Presidencia en 2019/2020.

PERFIL DEL PRESIDENTE ELECTO



Luis Demetrio Soruco Henicke, de nacionalidad boliviana, estudió en el Colegio Alemán Santa Cruz (Bolivia), es Ingeniero Civil Industrial por la Universidad Técnica Federico Santa María (Valparaíso, Chile); Abogado, por la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz de la Sierra – UTEPSA (Santa Cruz, Bolivia) y cursa el Diplomado en Educación Superior y TICs en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Santa Cruz, Bolivia). Trabajó 8 años en Chile; volvió a Bolivia en 2004 para trabajar en el Ingenio Azucarero Guabirá S.A. como Gerente de Finanzas y corresponsable de la exportación de alcohol a Europa y la Comunidad Andina. En su actividad particular, es productor cañero, Accionista, Asesor y Director en varias empresas del sector agroindustrial en Santa Cruz.



Para contactar al Presidente del IBCE, Ing. Demetrio Soruco Henicke: Celular 75668111





DIRECTORIO DEL IBCE - GESTIÓN 2021-2022



Presidente : Ing. Demetrio Soruco Henicke

Vicepresidente : Lic. Jean Pierre Antelo Dabdoub

Secretario : Lic. Luis Ernesto Castedo Urzagaste

Tesorero : Lic. Alejandro Rea Queirolo



Directores : Ing. Carlos Franco Vacadolz

Ing. Martín Salces López

Ing. José Nicolás Landívar Rossell

Lic. Ricardo Reimers Ortiz

Ing. Pablo Ignacio Mier Ostria

Lic. Jhonny Mauricio Rodríguez Limpias

Ing. Alejandro Díaz Salek

Lic. Klaus Frerking Adad

Ing. Eny Javier Cronenbold Méndez

Ing. Víctor Hugo Gutiérrez Rojas

Lic. Daniel Gutiérrez Diederich

Lic. Antonio Rocha Gallardo (Miembro Temporal)

Lic. Sofia Villegas Reynolds (Miembro Temporal)



Consejo de Asesores: Sr. Demetrio Soruco Antelo (ex Presidente)

Ing. Pablo Antelo Gil (ex Presidente)

Abog. Hans Hartmann Rivera (ex Presidente)

Ing. Ernesto Antelo López (ex Presidente)

Ing. José Luis Landivar Bowles (ex Presidente)

Lic. Reinaldo Díaz Salek (ex Presidente)

Lic. Pedro Colanzi Serrate (Past Presidente)

Lic. Aurelio Echazú Salmón (ex Tesorero)