Derivados de soya logran exportaciones por $us 1.764 millones y el Gobierno destaca despunte del sector no tradicional

La autoridad sostuvo que las exportaciones de oleaginosas s on las importantes dentro del sector no tradicional, que reportó ventas externas por $us 6.339 millones.

Blanco sostuvo que las exportaciones totales llegaron a $us 12.617, lo que significa un 25% más de lo que se comercializó al exterior en el mismo periodo de 2021. Sostuvo que el incremento se debió no solo a los precios altos del mercado sino también a las políticas económicas hechas por el Gobierno.

“ El 2022 ha sido el mejor año en toda la historia de nuestro país, hemos exportado un 25% más que en 2021 y un 104% más que en 2020 . Este nivel de exportaciones es el resultado de la estabilidad económica del país, de la reactivación económica y el crecimiento no solamente es en valor, no es que los precios internacionales hayan subido, sino que es en volumen también”, dijo el funcionario.

Blanco destacó que otros productos batieron récord de exportación. Entre ellos citó la banana, que llegó a $us 40,7 millones a mercados de Argentina, Uruguay y Chile, con 112.236 toneladas; el maní superó los $us 15,4 millones con 16.896 toneladas vendidas; derivados de soya (tortas y aceite) con $us 1.764 millones con 22% más en volumen de exportación a los países de la CAN y a Chile.