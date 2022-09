Desarrolladores inmobiliarios sugieren crear fondo de garantía para impulsar acceso a viviendas sociales

Además, considera que urge un golpe de timón que permita un acercamiento entre la AEVivienda y los desarrolladores privados para que los recursos que ya están destinados a las viviendas sociales no sigan ‘durmiendo’.

Saavedra cree que la mejor solución es la creación de un fondo de garantía que reciba parte de los aportes patronales de vivienda del 2% -que ahora son destinados a la AEVivienda- para garantizar y fondear operaciones enfocadas en los sectores que actualmente no acceden a financiamiento bancario por tener un perfil de riesgo mayor al que aceptan los bancos actualmente.

“Por ejemplo, si el índice de mora/pérdida fuera un 5% (que ya es un número bastante alto para vivienda), significa que un fondeo de $us 100 millones por año podría respaldar una cartera de vivienda social de $us 2.000 millones por año. Asumiendo un crédito promedio de $us 30.000, serían unas 66.000 viviendas por año, que además de beneficiar a muchas familias, generaría un gran movimiento económico, que en este momento es necesario”, remarcó Saavedra.