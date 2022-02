Después de 17 días y tras denuncia del expresidente Quiroga, el BCB difunde datos de las Reservas Internacionales Netas

Escucha esta nota aquí

En el mismo día que el expresidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga denunció que el Banco Central de Bolivia (BCB) no publica desde hace 17 días los datos sobre la situación de las Reservas Internacionales Netas (RIN) el ente emisor volvió a difundir estas cifras en su página web.



Los datos reflejan que hasta febrero llegaron a $us 4.526 millones. La cifra es menor en $us 227 millones con relación a diciembre de 2021, cuando llegaron a $us 4.753 millones. Pero mayor a lo reportado en enero de este año cuando las RIN cayeron a $us 4.483 millones.

Del total de las reservas, hasta el 15 de febrero, $us 1.350 millones están en divisas, mientras que $us 2.527 millones en oro, $us 558 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG) y $us 36 millones corresponde a posición con el FMI.

Ayer lunes, el expresidente Quiroga - mediante su cuenta de Twitter – denunció que el BCB mantenía oculta esta información para no reflejar la caída de las RIN, pese a que en 2021 se registraron buenos precios en el mercado internacional para las materias primas que exporta Bolivia al mundo.

"El MAS se farreó el gas, por eso a pesar de precios altos de minerales, desembolso del FMI y remesas elevadas, las RIN de #Bolivia siguieron cayendo en 2021", dijo la exautoridad.

Después añadió que “hace 17 días que el Banco Central de Bolivia (BCB) NO publica Boletín Semanal, ¿Por qué el Gobierno esconde datos públicos?, informen”.

Las RIN alcanzaron su máximo nivel en 2014, cuando llegaron a $us 15.122 millones. Desde entonces fueron cayendo llegando a niveles bajos y a los actuales números, que han puesto en alerta a varios analistas que cuestionaron la abrupta caída.

Sin embargo, desde el Gobierno rechazaron las críticas y a través de muchos comunicados de prensa emitidos tanto por el BCB y el Ministerio de Economía indican que las RIN se han estabilizado.





El MAS se farreó el gas, por eso a pesar de precios altos de minerales, desembolso del FMI y remesas elevedas, las RIN de #Bolivia siguieron cayendo en 2021.
Hece 17 días que @BancoCentralBO NO publica boletín Semanal, ¿por qué gobierno esconde datos públicos? Informen.







