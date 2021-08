Diputado acusa al Gobierno de 'prestarse' Bs 5.000 millones de las AFP e incumplir acuerdo con los aportantes

Escucha esta nota aquí

El diputado Miguel Antonio Roca Sánchez (CC) acusó al Gobierno del presidente Luis Arce de-haberse “prestado” más de Bs 5.000 millones de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) -en lo que va del año-, lo que hace inviable el incremento del porcentaje de devolución de aportes hasta un 20%, como lo habían solicitado las asociaciones de aportantes.

En contacto con EL DEBER, Roca apuntó que, de acuerdo a revisiones de los informes del Banco Central de Bolivia, los bonos que emite el TGN, que son una de las principales inversiones de las AFP, se están vendiendo a una “velocidad récord” nunca antes vista y “lo peor es que lo está haciendo a 20, 30 y hasta 50 años, con tasas de interés que van desde el 4 al 5%”, indicó.

El diputado señaló que el Gobierno, en su oferta inicial de devolución de aportes, había calculado que el costo de liquidez para las AFP iba a tener un “costo” de unos Bs 3.000 millones, pero con la última ampliación para los aportantes que tienen más de Bs 100.000 ahorrados, podría subir a Bs 4.000 millones. “Podemos decir que los Bs 5.000 millones que sacó el Gobierno es para pagar sueldos, pero van a argumentar que esto va al TGN y ahí se va para gasto público e inversión pública”, aseveró, a tiempo de mencionar que la administración pública aumentó de 300.000 a 500.000 funcionarios en plena desaceleración económica.

Subrayó además que otro de los temas más preocupantes es que los aportantes -antes de acceder a las prestaciones del Sistema Integral de Pensiones (SIP)- deberán devolver no solo el monto retirado, sino también el rendimiento de lo que hubiera ganado. “La bancada de Comunidad Ciudadana va a seguir insistiendo en su oposición al Artículo 7, porque creemos que incumple el acuerdo con los movimientos de aportantes”, expresó Roca.

EL DEBER pidió la versión del ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, pero desde esa cartera enviaron un informe que destaca que al 31 de enero de 2021, las AFP BBVA Previsión S.A. y Futuro de Bolivia S.A. cuentan con una Cartera de Inversiones que representa al 95% del total de los Fondos del Sistema Integral de Pensiones (SIP) con un monto de $us 20.896 millones, el restante 5% no es invertido para garantizar el pago mensual de las Prestaciones del SIP (Pensión de Vejez, Solidaria de Vejez y Pensiones por Riesgos) y otros.

“Del total de la Cartera de Inversiones del SIP, se observa que el 96% se encuentra distribuido en instrumentos locales (nacionales); y el restante 4% se encuentra en Bonos de Deuda Soberana (inversiones en el extranjero)”, señala el documento.

Más adelante, el Ministerio subraya que las AFP han realizado inversiones en Valores o Instrumentos Financieros que son ofertados en mercados primarios y secundarios, como ser: Depósitos a Plazo Fijo (57%; $us11.871 millones), Bonos del TGN (16%; $us 3.435 millones), Cuotas de Participación de Fondos de Inversión Cerrado-FIC (10%; $us 2.089 millones), Bonos de Largo Plazo (5%; $us 1.074 millones), Cupones de Bonos (4%; $us 857 millones), Bonos de Deuda Soberana-Inversiones en el extranjero (4%; $us 832 millones) y otros (4%; $us 738 millones).