Diputados aprueban ley que amplía plazos y reduce la multa para regularizar deudas tributarias

Escucha esta nota aquí

Buenas noticias para los contribuyentes. La noche del miércoles, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en grande y en detalle un proyecto de ley que reduce las multas y flexibiliza el pago de obligaciones impositivas. La norma está ahora en la Cámara de Senadores.



Se trata del proyecto de Ley N° 256-21 que modifica las Leyes N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano y la Ley N° 843. Esto beneficiará a los contribuyentes con deudas tributarias en el Sistema de Impuestos Nacionales (SIN) y la Aduana, además de profesionales independientes.

Este proyecto plantea un arrepentimiento eficaz con la ampliación de plazo para pagar sin la sanción por omisión de pago. Se reduce la sanción por omisión de pago del 100% al 60% del tributo omitido actualizado.





<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Con el objetivo de beneficiar a contribuyentes con deudas tributarias en el Sistema de <a href="https://twitter.com/hashtag/ImpuestosNacionales?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ImpuestosNacionales</a> y la <a href="https://twitter.com/hashtag/Aduana?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Aduana</a>, además de profesionales independientes, el pleno de Diputados aprobó esta noche por mayoría absoluta el PL que modifica el Código Tributario y la Ley 843<br>1/2 <a href="https://t.co/9W3bPXn5Cy">pic.twitter.com/9W3bPXn5Cy</a></p>— Cámara de Diputados de Bolivia (@Diputados_Bol) <a href="https://twitter.com/Diputados_Bol/status/1537237736821645312?ref_src=twsrc%5Etfw">June 16, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>







Consultado por EL DEBER, Pablo Ordóñez, experto tributario del bufete PPO, hizo notar que en la actualidad el pago de la deuda tributaria cobra vigencia después del décimo (10) día de la notificación con la Vista de Cargo o Auto Inicial y antes de la notificación con la Resolución Determinativa o Sancionatoria.

El perdón tributario ya no será de 10 días, sino de hasta 20 días “y si consigo los recursos, ya no pago la multa, es decir, si debo 40.000 bolivianos al Estado y me dan la vista de cargo o auto inicial y si consigo los 40.000 y pago al Servicio de Impuestos Nacional ya no pagaré multa, ese es el esquema de arrepentimiento eficaz”, explicó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, según un reporte de la agencia ABI.

La autoridad aclaró que el porcentaje de la multa sube de forma gradual para que el contribuyente tenga tiempo de reprogramar su deuda pendiente y en caso de que el interesado decida no acogerse a ningún plan de pagos y espera la sentencia final tendrá como máximo una multa del 60%, ya no del 100%.

Una vez aprobado en grande y en detalle la futura norma fue remitida a la Cámara de Senadores que deberá avalar o rechazar el trabajo de los diputados.

Lea también ECONOMÍA Bolivia goza de estabilidad económica y la inflación está controlada, según el ministro Montenegro Destacó que la tasa de desempleo abierto urbano se redujo de 8,1% en marzo de 2021 a 5,3% en marzo de 2022

​