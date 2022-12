Diputados opositores ven un Presupuesto General de la Nación centralista

ECONOMÍA

Presupuesto General del Estado: Se prevé que el precio del petróleo en 2023 estará en $us 71,90, por debajo del actual promedio internacional

El ex ministro de Hidrocaburos Álvaro Ríos observó que ese precio es bajo, considerando que el precio promedio del barril de crudo está en $us 85 y que los márgenes de refinación del diésel se encuentran entre $us 160 y 170 el barril en el mercado externo