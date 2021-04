Director de la ABT niega supuesta negociación para acceder al cargo

Escucha esta nota aquí

El director ejecutivo de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), Omar Quiroga Antelo, denunció el montaje de un audio en el que supuestamente negocia su acceso al cargo que ocupa desde diciembre de 2020.

Desde la ABT indicaron que ante la reciente circulación en un medio de comunicación de un audio en el que supuestamente se escucha a Quiroga Antelo, negociando su cargo, el ejecutivo hizo una aclaración pública mediante la cual desvirtúa contenido del audio en cuestión.

A través de un video publicado en redes sociales, la autoridad sostuvo que el audio es un montaje burdo de personas ligadas a intereses afectados por las acciones que viene desarrollando la ABT en la Chiquitania. "Fui posesionado el 29 de diciembre, mediante resolución suprema. Me posesionó el ministro de Medio Ambiente y Agua, Santos Cruz y esa noche de la posesión dos asesores de la Cepecs y de la Cidob se contactaron conmigo para ofrecerme $us 20.000 mensuales, que podían subir a $us 30.000 si yo aceptaba que pongan personal en la ABT departamental de Santa Cruz", precisó.

Afirmó que ellos le dijeron que coordinaban con el ministro de Medio Ambiente, Santos Cruz, pero él dijo que no los conocía y entonces, Quiroga le informó que realizaría un operativo para hacerlos detener, pero no se logró concretar. "Esa es la verdad, se ha tergiversado la información para hacer parecer que yo pagué por el cargo. Estoy acá por la confianza del presidente Luis Arce Catacora en mi persona", denunció la autoridad.

Asimismo, precisó que se ha desnudado el tráfico ilegal de grandes magnitudes de recursos forestales, razón por la cual han montado un plan para perjudicar su imagen y desestabilizar su gestión. "Me ratifico en mi posición frontal de combate a la ilegalidad y la corrupción desde la ABT", enfatizó.

Quiroga dijo que efectivamente comentó con sus amigos (David y Germán Huang) cómo fue su nombramiento en el cargo, pero una tercera persona grabó la conversación y el audio fue utilizado con otros fines porque se hizo un montaje para desprestigiarlo. "No vamos a claudicar, vamos a seguir trabajando contra la ilegalidad", sostuvo.

Cidob exige destitución de Quiroga

La Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (Cidob) y varias organizaciones indígenas y campesinas de la Chiquitania pidieron la destitución de Quiroga por el supuesto mal manejo de la ABT con una marcha de protesta y el bloqueo de los ingresos a las instalaciones de esa dependencia.

En horas de la tarde, la ABT presentó a Reinaldo Morales como si fuera directivo de la Cidob, para descalificar la protesta. Sin embargo, la Cidob aclaró que Morales no ocupa ningún cargo y por tanto no tiene representación de su casa matriz. "No entendemos por qué funcionarios de la ABT entrevistan a personas que no son parte de la directiva de la Cidob", indicaron.

Sin embargo, Quiroga atribuye la demanda de las organizaciones a los operativos que está realizando para develar el tráfico ilegal de madera.

