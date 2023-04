Director de la ASFI sobre Fassil: “No hemos actuado e intervenido por temas políticos”

- ¿Por qué se llega a esta situación?



Esta entidad (Fassil) fue aplicando prácticas que no son sanas. Desde hace mucho tiempo atrás esta entidad fue realizando prácticas no aprobadas en su totalidad por la normativa vigente, a pesar de que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero permanentemente le expresó su preocupación mediante observaciones. Se le hizo llegar medidas correctivas y algunas acciones para remediar ciertos errores, pero hubo una negativa muy evidente de sus ejecutivos para obedecer estas instrucciones.



Al contrario, más bien se han propuesto hacernos una batalla dura, generando recursos en la vía administrativa y también en lo penal. Esta reticencia de ajustarse a la norma ha generado este final crítico para esta entidad financiera en donde su actual situación es dramática.



- ¿Fallaron los controles preventivos de la ASFI?



Desde ningún punto de vista. La ASFI cumplió su labor mediante un proceso de supervisión continua. Tenemos dos tipos de supervisión, la primera es extra situ, donde hay un control diario a todas las entidades financieras con una información amplia que recibimos. En caso de detectar fallas las hacemos conocer y buscamos trabajar de forma conjunta con las entidades observadas con el objetivo de precautelar el ahorro de las personas.



- ¿Por qué no se pudieron frenar las malas prácticas financieras de Fassil?



En realidad, los directivos de esa entidad financiera adoptaron una conducta reticente y de rebeldía. Este comportamiento viene desde hace mucho tiempo; en realidad, desde el inicio de operaciones de ese banco. Por esta situación hemos emitido más de 130 resoluciones sancionatorias por las constantes infracciones que vinieron cometiendo. La respuesta de la empresa siempre fue recurrir a las apelaciones como los recursos de revocatoria o los recursos jerárquicos e incluso amparos constitucionales. Todo para no cumplir con sus obligaciones.



- ¿La reacción tardía de la ASFI se debió a temas técnicos-legales o a políticos?



ASFI en ningún momento ha demorado en su responsabilidad para actuar. Nosotros -le reitero- supervisamos los 365 días del año a todas las entidades y mucho más a las financieras que están en riesgo. Actuamos mediante una supervisión basada en riesgos elaborando matrices de qué entidades corren más riesgo y es ahí donde intensificamos la supervisión.



Con Fassil hemos actuado en la legalidad, no estamos por discreción o porque tenemos una mala opinión. Actuamos bajo las normas legales vigentes cumpliendo el debido proceso. En este escenario, hemos reiterado en una cantidad innumerable de oportunidades mediante 1.300 notas a Banco Fassil para observar temas.



No hemos actuado de forma irresponsable o por temas políticos, hemos actuado para cumplir con la Ley de Servicios Financieros y esta es la consecuencia de esa aplicación.