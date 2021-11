Director departamental del INRA niega relación con persona que lideró ataque armado a periodistas

Escucha esta nota aquí

El director regional de Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Adalberto Rojas, aseguró que no conoce la identidad de uno de los integrantes del grupo armado, quien, en una foto aparece junto a él y a quien los periodistas identificaron como una de las personas que el pasado jueves los emboscó, secuestró y golpeó en el predio Las Londras, en la provincia Guarayos.

El viernes 29 de octubre, un día después del hecho violento, Rojas fue recibido con aplausos y guirnaldas por un grupo de interculturales, al que se atribuye el ataque a balazos contra la comitiva de 17 personas conformada por periodistas, policías y trabajadores del predio en conflicto.



Es más, imágenes de video captan a uno de los cabecillas caminando junto a Rojas (Ver foto). Incluso, el mismo sujeto ofreció declaraciones a los medios, indicando que no secuestraron a los periodistas, que todo se trató de un malentendido y sólo les quisieron "dar un susto".

Sin embargo, una de las imágenes captadas por un camarógrafo afectado muestra el momento en que encapuchados armados emboscan a la comitiva en Las Londras, el pasado jueves.

A esto se suma el testimonio de las víctimas (periodistas) que reconocieron al hombre que caminaba junto con Rojas como uno de los que los apuntó con un arma de fuego. Al respecto, Rojas explicó que el viernes, un día después del hecho, él mismo ingresó a Las Londras para realizar una inspección de campo y aseguró que no conocía a ninguna de las personas que se encontraban en el lugar, pero que lo recibieron con aplausos y guirnaldas. Incluso dijo haber llegado a la zona en conflicto gracias a la mediación de los dirigentes interculturales.

Antes de ejercer la función pública, Rojas recordó que era activista defensor de los Derechos Humanos y que este antecedente le permitió llegar donde incluso había gente armada. Rojas junto con uno de las personas (izq.) que secuestraron a los periodistas

Explicó que el viaje para realizar la inspección a Las Londras se inició el jueves por la noche y que llegó al lugar del conflicto el viernes en horas de la madrugada. Asegura que por falta de señal telefónica y de internet, no sabía nada del secuestro de la comitiva integrada por los periodistas, policías y otros.



“Cuando estábamos reunidos con los campesinos, en esos momentos nosotros no conocíamos quiénes era los autores o no autores, porque esa no es nuestra función. La actividad que realizamos fue tan pública que nos acompañó un medio de comunicación. Al retorno nos fuimos enterando de las imágenes graves y dramáticas e inmediatamente hemos dado parte a las autoridades correspondientes. Nos solidarizamos con las víctimas y repudiamos los hechos de violencia”, dijo Adalberto Rojas.

No obstante, las declaraciones de Rojas se contradicen, pues incluso el periodista del medio de comunicación que los acompañó estaba al tanto de lo ocurrido el jueves en ese lugar, pues entrevistó ese viernes a uno de los líderes de los interculturales, quien dijo que "solo quisieron dar un susto" al grupo de periodistas, policías y trabajadores.

En la conferencia de prensa de este lunes, Rojas insistió que estando en el lugar donde se registró el secuestro desconocía sobre quiénes eran responsable del asentamiento y que no tiene ninguna relación con el grupo que ingresó de manera ilegal en este terreno.

“No tengo ninguna relación, no los conozco. Si ingresamos fue gracias a los dirigentes (interculturales), estas organizaciones tienen sus comunidades. Muchos conocen nuestra trayectoria en la defensa de derechos humanos, por eso ingresamos al lugar, eso no quiere decir que estamos vinculados”, dijo el titular regional del INRA.

Además, ratificó que al ser Las Londras una reserva forestal, ningún sector debe ingresar en dichas tierras. Que el INRA no se parcializa con ningún sector, pero que lastimosamente la problemática de la tierra se está politizando y busca desprestigiar su trabajo.

“Si el empresario (afectado por el avasallamiento) dice que se están vulnerando sus derechos, puede recurrir al Tribunal Agroambiental”, recomendó.

Lea también Santa Cruz Víctimas identifican a sujeto armado de Las Londras recibiendo al director del INRA Seis periodistas y dos policías, de las 17 víctimas del secuestro, ya declararon y todos coincidieron en que fueron encañonados, ultrajados y amenazados de muerte.