Documento muestra que la Aduana sube precio de productos ingresados al país para que paguen más impuestos

Escucha esta nota aquí





Pasar por la Aduana Nacional de Bolivia en Viru Viru se ha convertido en un vía crucis para los viajeros e importadores. A las quejas de malos tratos hechos por parte del personal de la entidad, ahora se suman cobros exorbitantes de impuestos por importación de productos.

Un importador se contactó con EL DEBER para indicar que por ingresar al país una consola PlayStation 5 desde EEUU, le cobraron un tributo por demás de lo debido. En la Declaración Única de Importación (DUI) facilitada por el comprador (ver foto), se aprecia que pagó impuestos por un monto de Bs 9.174. Esa cantidad, se compone del valor del equipo $us 1.289.99 (valor FOB ítem) más otros gastos por fletes y seguros.

Lo llamativo del caso es que el equipo cuesta $us 500 en EEUU, más el impuesto que se paga en ese país el precio aumenta hasta los $us 535 (ver foto), por lo que el importador debió haber pagado impuestos por ese monto y no por los $us 1.289.99 que aparecen en el DUI.













Un despachante de Aduana, consultado por EL DEBER, que pidió la reserva de su nombre, explicó que el valor de $us 1.289.99 lo fijó la Aduana Nacional, probablemente en base a una tabla que maneja o con la referencia del equipo en el mercado nacional (entre $us 1.100 y 1.300).

A decir del experto, la Aduana debió cobrar un impuesto del 40% sobre el valor real y declarado del equipo ($us 535).

“Lo que ocurre es que los trabajadores de la Aduana no les creen a los importadores ni viajeros los montos que declaran, aun cuando muestran hasta las facturas que revelan claramente lo que pagaron”, dijo el despachante de Aduana.

El DEBER se contactó con Lena Pérez, gerente regional de la Aduana Nacional en Santa Cruz para consultarle sobre el supuesto cobro excesivo por la importación de productos, y se limitó a responder que era falso.

LEA TAMBIÉN PAÍS Aduana afirma que revisión manual de equipajes se realiza por alerta de scanners La entidad recordó que los decomisos pasan al Estado para su remate