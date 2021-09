Dos distritos del municipio de Padcaya respaldan proyecto exploratorio en Astillero

Escucha esta nota aquí

Comunidades de los Distritos 11 y 8, del municipio de Padcaya, a través de votos resolutivos remitidos a YPFB, reafirmaron su respaldo al reinicio del proyecto exploratorio en Astillero.

"Exigimos al ministro de Hidrocarburos y al presidente de YPFB autorice la inmediata perforación en Astillero y la intervención del pozo Churumas, tomando en cuenta que solo se necesita la voluntad de las autoridades nacionales para la continuidad de estos proyectos, que ya cuenta con ley aprobada", señala el documento firmado por representantes del Distrito 11.

Mientras, las cinco comunidades del Distrito 8 argumentan que el proyecto exploratorio no afectará al núcleo de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquia (Rnfft).

El voto resolutivo agrega que en la zona ya hubo actividad petrolera desde 1973 y la última fue en 1992 "quedando caminos y planchadas hechas".

La posición de ambos distritos surge ante el pedido de la Subcentral Única de Comunidades Campesinas de Tariquia de anularse el plan de manejo aprobado el 30 de diciembre de 2014 que viabiliza los proyectos exploratorios.

El presidente del Comité de Monitoreo Socio Ambiental del Distrito 11, José Gutiérrez, dijo que existen consenso en las comunidades de la zona para apoyar la exploración en Astillero.

"No aceptamos que otros hablen a nombre nuestro. Que cada quien hable por su comunidad. En el caso del Distrito 11 todos estamos de acuerdo y no vamos a permitir que vengan a decir lo que tenemos que hacer o no", expresó Gutiérrez.

