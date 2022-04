Durante el primer bimestre, las exportaciones nacionales crecen un 22%

Escucha esta nota aquí

Buenas noticias para el comercio exterior. Durante el primer bimestre del 2022, las exportaciones bolivianas alcanzaron los $us 1.844 millones, la cifra representa un 22% más de lo registrado que en el mismo período del 2021, la más alta en siete años; no obstante el volumen (cantidad) bajó un 5%.

Estos datos corresponden al último reporte del boletín Cifras elaborado por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), que publica con datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El reporte señala que las exportaciones de productos tradicionales aumentaron un 19% en valor, pero descendieron un 16% en volumen, siendo las ventas de minerales el principal sector exportador de Bolivia con el 51% del total exportado.

Durante el primer bimestre las exportaciones de hidrocarburos llegaron a $us 423,5 millones, esto representa un 28% más que lo registrado en la gestión anterior, cuando el valor llegaba a $us 332,1 millones. Pero el volumen de las exportaciones de este sector cayó en -19%.

Por otro lado, las ventas de minerales llegaron a $us 943,7 millones, un 16% más a los registrado en el mismo período del año pasado.



Mientras que las exportaciones no tradicionales lograron registrar un crecimiento tanto en valor como en volumen del 32%, siendo los sectores de lácteos, confecciones textiles, soya y derivados los de mayor crecimiento.

En los primeros dos meses del año, las exportaciones de soya y sus derivados llegaron a $us 254,9 millones. Mientras que las ventas de girasol y derivados sumaron otras $us 32 millones.

Lea también ECONOMÍA Gobierno defiende su modelo económico y dice que el neoliberal es del pasado El presidente de la Cainco, Fernando Hurtado, cuestionó el modelo que impulsa la administración de Luis Arce, en especial las acciones con el sector empresarial.

​