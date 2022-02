Durante el primer mes de 2022, la Aduana recauda un 24,8% más que en enero de 2021

Escucha esta nota aquí

Durante enero la Aduana Nacional (AN) alcanzó una recaudación de Bs 1.102 millones, conformada por el cobro de cuatro tipos de tributos aduaneros a importadores, obteniendo un incremento del 24,8% respecto al mes de enero de la pasada gestión, en el cual se recaudó más de Bs 883 millones.

Según un informe de la AN, el tributo aduanero que generó más ingresos durante enero fue el Impuesto al Valor Agregado (IVA), seguido por el Gravamen Arancelario (GA), el Impuesto al Consumo Específico (ICE) y el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD).

Desde la AN indicaron que seguirán trabajando por la reactivación económica y por la reconstrucción del país, facilitando procesos aduaneros de importación de manera legal, impulsando el desarrollo del mercado nacional y el comercio exterior.

Decomisos durante enero

La AN comisó Bs 44,2 millones en mercancía de contrabando, a través de 676 operativos de control estratégico en todo el territorio nacional. Entre lo comisado se encuentran vehículos, aparatos electrónicos, prendería, bebidas alcohólicas y productos cosméticos.

Con un valor de más de Bs 27 millones se comisaron vehículos de contrabando, omnibuses, automóviles, tractores y demás motorizados, sus partes y accesorios.

Desde la institución detallaron que los vehículos son comisados debido a que estos circulan con placas clonadas, doble registro de carguío de combustible, los números de Chasis no cuentan con registro en los sistemas de la AN o no cuentan con documentación que acredite su legal importación.

En televisores, celulares, tabletas, auriculares y demás aparatos y material eléctrico, se comisaron aproximadamente Bs 3,5 millones. Los artículos ingresaron al país sin registro de número de serie. Con un valor de más de Bs 2,8 millones se comisó prendería, entre ropa nueva, ropa usada, trapos y calzados.

También se decomisaron bebidas, líquidos alcohólicos, vinagre y tabaco valuados en Bs 1,8 millones, que ingresaron de forma ilegal y sin registro sanitario, lo que puede causar perjuicio a la salud de la población.

Mientras que el valor de productos de industrias químicas, aceites esenciales para perfumes y cosméticos de contrabando que fueron decomisados alcanzaron unos Bs 1, 4 millones.