Economista ve que el Gobierno sufre de un 'narcisismo macroeconómico'

Escucha esta nota aquí

El blindaje contra la inflación que registra el país, según Gonzalo Chávez, analista económico, se explica por tres factores. El tener un tipo de cambio fuerte, el mostrar un crecimiento que no refleja la realidad de todos los sectores económicos y la vigencia en la subvención de los hidrocarburos y de la harina de trigo.

Es en este contexto que Chávez sostuvo, en ¡Qué semana!, programa radial de EL DEBER, que el equilibrio de la economía se apoya en estos tres factores que a su criterio le están generando un alto costo al país, como la pérdida de unos $us 10.000 millones de la Reservas Netas Internacionales, mantener un precio de los combustibles (gasolina y diésel) a un precio de $us 27 el barril internacional del petróleo, cuando en la actualidad cotiza en más de $us 110, lo que provoca que cada vez se destinen mayores recursos para la importación del combustible.

Otro efecto negativo de la política económica del Gobierno son los datos sobre crecimiento del país, que para Chávez no es un reflejo de la realidad productiva, sino que se apoya en datos parciales que muestran un buen desempeño de la construcción, la minería o el transporte, otros como el comercio, turismos o la gastronomía apenas están saliendo de la recesión, por lo que a criterio del economista no se puede hablar de manera general de un crecimiento.

Chávez lamentó que el Gobierno sufra de un narcisismo macroeconómico que solo le permite destacar algunas variables económicas, pero que no le permite ver la realidad de la pequeña, mediana y grandes empresas del país que cada día deben lidiar con los efectos negativos de la informalidad.

“Las empresas formales son las que mantienen a las informales. Son las que tributan, pagan salarios, cumplen con las normas sociales, generan divisas y apuestan por la creación de más puestos de trabajo”, observó Chávez.