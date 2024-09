El 4% del oro de las reservas están en el BCB y en billetes hay unos $us 150 millones

En el nuevo escenario de la composición de las Reservas Internacionales Netas (RIN), la presencia del oro es fundamental, pues representan el 90%, de las mismas, mientras que un 10% corresponde a billetes en efectivo, en este caso dólares.



En esta radiografía de las RIN, Fernando Romero, presidente del Colegio de Economistas de Tarija, detalló que se observa que del cuatrimestre de agosto a diciembre de 2023 al de mayo a agosto de 2024, el oro depositado en el exterior aumentó un 4% y el oro depositado en bóvedas del BCB cayó en 67%.



“En la actualidad del total de nuestras reservas, el 96% se encuentra en el exterior y solo un 4% en posesión del Banco Central de Bolivia (BCB). El oro en proceso de refinación ha caído un 67%. Actualmente tenemos 22,37 toneladas de reservas de oro, al límite de lo establecido como mínimo por la Ley del Oro”, sostuvo Romero.



Detalló que las RIN ascendieron, al 31 de agosto de 2024, a $us 1.905 millones, superior en $us 109 millones a la cifra registrada a finales de abril de este año, que era de $us 1.796 millones.



“Se observa un incremento global de abril a agosto de un 6%, sobre todo por el aumento del componente oro, por un valor actual de $us. 1.815 millones, influido positivamente por la compra de oro, pero sobre todo por unos favorables y extraordinarios precios internacionales”, remarcó Romero.



Hizo notar que hasta el segundo cuatrimestre de 2024, se ha comprado 12,38 toneladas de oro desde la implementación de la Ley de Oro. A la fecha el BCB tiene 22,37 toneladas de oro certificadas y de buena entrega (reservas de oro), de esta cifra el 96% está en entidades financieras internacionales y solo 4% en bóvedas del BCB.



Sobre el tema, René Martínez, analista de Presupuestos Públicos de la Fundación Jubileo, sostuvo que desde hace varios años, más precisamente a partir de 2015, el valor de las RIN fue “en picada” y su composición tuvo un cambio significativo, pues de haber un predominio de las divisas (en dólares y efectivo), se dio paso al oro como principal refugio para mantener el monto y valor de las reservas.



“En la actualidad el efectivo con que cuentan las reservas son un poco más de $us 150 millones, un monto ínfimo si se compara a los de 2015, cuando sumaron alrededor de $us 15.000 millones. La cantidad de divisas que registra las reservas no tienen la capacidad de responder de forma adecuada a las diferentes obligaciones que tiene el país, como el pago por los servicios de la deuda externa o cubrir la subvención de los hidrocarburos, pues para tener un desempeño adecuado se precisa un respaldo de $us 3.000 millones”, puntualizó Martínez.



Al respecto, el economista, Germán Molina, indicó si bien las RIN tienen una tendencia alcista, la mejora no logra compensar la salida de recursos, “debido a que el modelo económico es en esencia una maquina de gasto público, algo que impacta de forma negativa a las reservas, pues cuando estas tienden a mejorar el Gobierno recurre a ellas para llevar adelante diferentes gastos”.



En cuanto a las obligaciones adquiridas por el país, Romero remarcó que hasta agosto de la presente gestión se ha pagado un servicio de deuda externa de $us 1.048 millones de (70% de lo programado 2024), pero en contrapartida no hubo un desembolso de créditos externos de igual magnitud, por lo que el BCB argumenta que por tal motivo no existe un flujo de divisas positivo, ya que el gasto es mayor al ingreso, limitando el crecimiento económico y el fortalecimiento de las RIN, según su presidente.



“El crecimiento de las RIN y de sus componentes fue reducidoy es muy dependientes de las exportaciones y créditos externos. Esto puede afectar la sostenibilidad del tipo de cambio fijo y por ende la estabilidad de precios. Se deben aplicar medidas económicas estables y sostenibles para fortalecer las RIN, orientadas a reducir el gasto público e incrementar los ingresos propios, estatales y privados”, observó Romero.