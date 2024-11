El 48,5% de depósitos está a plazo fijo y el ahorro en dólares suma 2.908 millones

“Fue un trámite largo, en donde, por la actual falta de dólares, el banco me devolvió solo una parte en dólares y el resto en bolivianos con la cotización oficial. Claro que perdí dinero, esta bolivianización forzosa de mis ahorros me perjudicó. Pero tuve que aceptar y los dólares que recupere están a buen recaudo y me genera intereses que me permiten seguir importando los insumos que necesito”, detalló Antonio.