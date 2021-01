El 60% de los cruceños que busca alquilar prefiere vivir en casas que en departamentos

Escucha esta nota aquí

La pandemia originada por el Covid-19 ha cambiado nuestra forma de vida, de relacionarnos y de consumir. Hemos permanecido mucho tiempo en casa y hemos tenido que ajustar todo nuestro mundo a la nueva situación. La forma de trabajar, de comprar y nuestras preferencias han cambiado, condicionadas por la incertidumbre y la nueva normalidad. Esto nos ha hecho percibir la vivienda de otra forma y ha influido en los requerimientos a la hora de cambiar de casa o alquilar un espacio para vivir.

Pablo Quiroga, director de Century 21, contó que desde que salimos de la cuarentena las personas que vivían en departamentos ahora buscan espacios más amplios.

“Del 100% de alquileres residenciales en julio y agosto, alrededor del 75% eran casas. Actualmente, debemos estar en el 60% aproximadamente”, dijo Quiroga.

Además, explicó que antes era más sencillo alquilar departamentos de 1 y 2 dormitorios para las familias pequeñas o recién casados y ahora buscan casas. Esto se debe también a que el precio de los alquileres ha bajado.

“Ahora que los precios de los alquileres de casas bajaron pueden alquilar algo, un poco alejado pero una casa donde van a tener un espacio más amplio”, señaló.

Por otro lado, Cleya Menacho, presidenta de la Cámara Inmobiliaria de Santa Cruz (Caincruz) explicó que la tendencia en los alquileres es que los clientes que vivían en casas más caras buscan reubicarse en casas menos caras para ahorrar.

“También hay clientes que vivían en departamentos de $us 1.000 o $us 1.200 que se han reubicado en departamentos de $us 600 y máximo $us 700. Buscan lo más económico, no importa la clase social, todos se están acomodando a su economía siempre tendiendo a bajar”, dijo Menacho.

Por su parte, Rodrigo Knebes, country manager de Infocasas.com.bo, indicó que hay una clara tendencia de mucha gente que estuvo en determinado tipo de departamento en cambiar a casas y también se ha visto que personas que habitaban determinado tipo de casas optan por irse a departamentos. “Esto se lee sobre todo desde una disconformidad del mercado en general y que obviamente el tiempo de encierro les hizo ver lo que les falta. Hay mucha migración de un producto a otro”, afirmó Knebes.

Finalmente, para Saúl Ortiz, Broker Owner de RE/MAX Norte Equipetrol, la cuarentena generó muchas emociones a las personas, “había personas que vivían en ambientes muy pequeños como los monoambientes o los que no tenían balcón, esto llevó a mudarse a espacios más grandes a los que tenían posibilidades”.

Desveló también que luego de esta pandemia hay una tendencia mundial a buscar alternativas de vivienda con más contacto con la naturaleza, condominios cerrados con mucho terreno, mucha vegetación. “Este tipo de proyectos es lo que la gente está buscando en estos momentos”, destacó Ortiz.

Efecto de la cuarentena

“Si se hace un análisis por segmentos socioeconómicos (bajo, medio, medio-alto y alto), podríamos afirmar que los del estrato bajo, en su mayoría se han visto muy afectados los meses de cuarentena rígida y posteriores porque a ellos les cuesta más recuperar ingresos. Muchos se han trasladado a otras viviendas más precarias y alejadas, o han optado por ser caseros”, dijo Franz Rivero, CEO de la Corporación UNO.

En el caso del estrato medio-bajo, las familias que pagaban un alquiler de $us 250 a $us 400 (por 2-3 dormitorios) buscaron otras casas o departamentos en los que pagan entre un 20 y 30% menos. La mayoría de ellos vive en casas de barrios alejados, otros en departamentos también de zonas alejadas, explicó Rivero.

El estrato medio también ha tenido un comportamiento similar, pero su porcentaje de movilidad ha sido menor. “Tomemos en cuenta que quienes componen este estrato, una parte son funcionarios públicos que no han tenido dificultades en sus ingresos como sí los tuvieron una mayoría de los empleados privados o independientes”, señaló el también expresidente de la Cámara Inmobiliaria de Santa Cruz (Cicruz).

Los del estrato medio-alto se han visto beneficiados en la mayoría de los casos, tanto por negociar sus alquileres pre-cuarentena o por encontrar otras ofertas de casas o departamentos en mejores ubicaciones o con mejores características a un precio menor. El estrato alto que vive en alquiler, la mayoría de ellos en casas o en grandes departamentos/penthouses y en las mejores zonas de la ciudad, también ha negociado sus alquileres o se ha trasladado a mejores ubicaciones.

Consejos al buscar

Presupuesto. Antes de iniciar algún proceso de búsqueda o de compra de casa, debemos conocer nuestra capacidad económica y limitaciones.

Asesoramiento. Dejarse aconsejar por profesionales inmobiliarios a la hora de comprar una nueva vivienda es la mejor forma de encontrar la casa de tus sueños

Tipo de vivienda. Las preferencias a la hora de buscar casa han cambiado y se ha incrementado la demanda de viviendas unifamiliares y construcciones que cuenten con amplios espacios al aire libre.

Tours virtuales. La búsqueda online ha ido ganando peso frente a las formas más tradicionales de búsqueda. Las inmobiliarias han actualizado sus servicios de imágenes, tours virtuales e imagen 360º, para aportar una mayor experiencia al usuario. Las visitas al inmueble son con todas las medidas de bioseguridad.