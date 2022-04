El 70% de panificadores no recibe la harina de Emapa; en el exterior ya toman previsiones ante el encarecimiento del trigo

Escucha esta nota aquí

La harina que distribuye la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) no llega a todos los panificadores. Así lo denunció el dirigente del sector Dandy Mallea que señaló que incluso existe malestar porque el producto no llega a todos por igual y el 70% del sector no cuenta con el insumo estatal.



“Por ejemplo algunos unos compañeros que tienen un cupo de 40, pero resulta que solo les están entregando la mitad. Hay una especie de discriminación, el 70% a escala nacional no están recibiendo la harina, esto hablando de Santa Cruz, Oruro, Cochabamba”, señaló.

El dirigente aseguró que “es una cantidad minoritaria la que está recibiendo la harina de Emapa”, situación que tiene incomodos a los integrantes del sector.

“Vamos a enviar una carta al presidente (Luis Arce Catacora) para decirle que Emapa no se está manejando de buena manera. Se debería dar cobertura a todos los panificadores del país, porque hay una suerte de elevación del precio de la harina de importación”, sostuvo.

El dirigente dijo que la situación es preocupante debido a que otros países están tomando sus previsiones ante el encarecimiento del trigo a causa de la guerra entre Rusia y Ucrania, que son los grandes productores de este grano.

“En Argentina ya tomó sus previsiones, ya hay un fideicomiso para la harina y va subvencionar otros productos. En Perú también se están preocupando, esta situación está afectando a todo el mundo”, sostuvo.

La anterior semana la empresa estatal Insumo Bolivia advirtió, mediante un informe emitido el 7 de marzo pasado, de una eventual alza del pan afectará también a “la canasta básica familiar”.

“En virtud de ello, existe la necesidad de contar con stock de seguridad de harina, que permita prever probable riesgo de colapso de pequeñas y medianas unidades productivas, cuya materia prima es la harina, ya que su escasez podría generar desabastecimiento y un incremento del precio del pan de batalla”, indica el documento.

El pasado 28 de marzo, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural autorizó la importación de 10.000 toneladas de harina para su posterior comercialización en el mercado nacional.