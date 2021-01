El 98% de las empresas presentaron planillas de pago del aguinaldo

Escucha esta nota aquí

El Ministerio de Trabajo informó este martes que más del 98 % de las empresas registradas en esta cartera de Estado cumplieron, hasta el 31 de diciembre de 2020, con la presentación de planillas de pago del Aguinaldo de Navidad.



“Felicito y agradezco el esfuerzo de las empresarias y empresarios, cualquiera sea la empresa registrada, que han hecho grandes esfuerzos en estos tiempos de crisis para cumplir con las trabajadoras y los trabajadores”, dijo la ministra Verónica Navia, citada en un comunicado de prensa.

La autoridad remarcó que los no pudieron cumplir son pasibles a sanciones por no presentar planillas a tiempo. Eso sin contar que serán amonestados por no pagar este beneficio.

Es decir, las empresas que no tengan denuncias de sus trabajadores por no haber pagado el aguinaldo no tendrán sanciones, pero sí serán multadas por la no presentación de planillas, pues se trata de una infracción social.

Si sobre la infracción de la no presentación de planillas se registran denuncias de las trabajadoras y trabajadores por no haber recibido el pago del aguinaldo, corresponde, además, la sanción de pagar el doble del aguinaldo, de acuerdo a las normas vigentes, sostuvo Navia.

“¿Quiénes tienen la competencia de proceder con las sanciones? Las jefaturas departamentales y regionales de trabajo son las oficinas competentes”, subrayó la Ministra de Trabajo.

Para proceder con esta tarea, el Ministerio de Trabajo habilitó la oficina virtual de trámites y líneas telefónicas en cada uno de las nueve oficinas departamentales y las 16 regionales del país y de este modo evitar también aglomeraciones que pongan en riesgo la salud de las y los trabajadores debido al Covid-19.