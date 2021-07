El aportante a las AFP que caminó 900 km aclara que no fue enviado por ningún partido político

Escucha esta nota aquí

Gonzalo Melgar Vaquero estuvo en huelga más de 50 días y luego recorrió más de 900 kilómetros desde Santa Cruz hasta La Paz, pero no ha logrado su objetivo.

El contador desempleado de mediana edad exige que el Gobierno apruebe una norma para que personas como él, sin ingresos fijos, puedan retirar parte de sus aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Hoy, en un video, aclara que no pertenece a ningún partido político u organización.

Llegó la semana pasada a la sede de Gobierno. "Quiero aclarar que vine por mis propios medios y con mi dinero. No me envía ningún partido político u organización, ni movimiento. Vine como Gonzalo Melgar, nunca participé en política ni sindicatos. Y así me voy a presentar a Palacio", expresó.



Recordó que durante más de dos meses estuvo transitando por el eje troncal boliviano para llegar a Palacio de Gobierno y entrevistarse con el presidente Luis Are, para que cumpla su promesa de campaña y apruebe la ley para la devolución de parte de los aportes a las AFP (un 20% de aquellas cuentas hasta Bs 100.000) con algunas mejoras que ha propuesto él y los grupos movilizados, y que beneficie a todos los aportantes.

"Ese fue el objetivo de mi marcha. Exponerle mi punto de vista, pero no he podido. Me cerraron la puerta. Presenté una carta y me dijeron que espere, iré a Palacio para esperar que me atienda", sostuvo Melgar.

El manifestante también se dirigió a la gente que se opone a la devolución parcial de los aportes y aclaró que la devolución es voluntaria, "quien no quiera que le devuelvan lo deja, pero no perjudique a quienes necesitan su plata", precisó.

Melgar dijo que el dinero es de los aportantes, los ahorros que hicieron durante toda una vida. "El que no quiera retirar su dinero, que no lo haga. No es obligatorio y la aprobación de la ley ya dependerá de los diputados y asesores economistas. Sé que se puede porque ya lo hicieron en otros países. Solo falta voluntad", agregó.

El contador quedó desempleado en 2008 y desde ese tiempo tuvo que soportar la escasez en su hogar, a tal punto de sufrir la separación de su pareja. Tiene siete hijos, de los cuales cinco todavía se encuentran en edad escolar y dos en edad universitaria.



“No tenía de dónde sacar los recursos, lo que ganaba no me alcanzaba. Me acordé de los aportes de la AFP y dije voy a tratar de recuperar mi plata. Mandé una carta a la AFP Previsión y me dijeron que, de acuerdo a la ley, no me podían devolver”, recordó.

Hace dos semanas la Cámara de Diputados informó que está listo el proyecto de ley, solo esperan un informe del Ministerio de Economía y Finanzas.





