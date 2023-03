El Banco Central de Bolivia intenta calmar la escasez y vende $us 2,3 millones en dos días

Durante dos días, el Banco Central de Bolivia (BCB) vendió $us 2,3 millones en las ventanillas al tipo de cambio oficial de Bs 6,96. En total, la entidad atendió a 250 personas en La Paz, según reporte de la agencia ABI. No obstante, en Santa Cruz la venta de la divisa no arrancó, de acuerdo a testimonios de personas que llegaron a comprar la moneda extranjera.