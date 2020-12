El Banco Mercantil Santa Cruz cumple 115 años con más de 2.000 colaboradores

Escucha esta nota aquí

El Banco Mercantil Santa Cruz cumple 115 años de trayectoria en Bolivia, durante los cuales ha apostado de manera decidida y firme por el desarrollo del país, generando miles de empleos directos e indirectos, creando oportunidades de negocio para todos los segmentos económicos del país y brindando a sus clientes la confianza y transparencia junto a una permanente innovación y versatilidad de sus servicios. Este año, pese a la pandemia mantuvo las fuentes laborales de sus más de 2.000 trabajadores.

Mauricio Porro, gerente de Marketing y Planificación, dijo que durante estos 115 años han sido testigos y protagonistas de acontecimientos que marcaron historia en Bolivia; muchos buenos y otros no tanto, pero independientemente de la situación como Banco Mercantil Santa Cruz siempre han mantenido su compromiso con Bolivia. "Nuestra prioridad es y siempre ha sido consolidar la solidez de nuestra institución y, nuestra principal responsabilidad, está enfocada en responder a la confianza de todas las personas y emprendimientos bolivianos que tienen sus depósitos con nosotros", resaltó.

Durante más de un siglo el Banco Mercantil Santa Cruz ha acumulado un invaluable conocimiento y experiencia financiera y ha pasado por diferentes procesos de transformación y evolución, convirtiéndose en un referente en la industria financiera y caracterizándose por su solidez, solvencia y liderazgo.

Fue fundado por Simón Patiño en 1905

El Banco Mercantil fue fundado por Simón Patiño en 1905, la primera sede central del banco fue establecida en la ciudad de Oruro, que en esa época fue el centro minero más importante del país. El 1973 un grupo de empresarios, a la cabeza de Javier Zuazo, compraron las acciones del banco, con esta nueva administración y liderazgo se alcanzó un crecimiento exponencial que permitió afrontar sólidamente la gran crisis que el país atravesó la primera mitad de la década de los 80'.

En 2006, 100 años después de su fundación, se marca un nuevo hito con la compra del Banco Santa Cruz del grupo español Santander, consolidándose como el banco más grande del país bajo la nueva denominación de Banco Mercantil Santa Cruz.

Diez años después, en una nueva apuesta por el país, en 2016 la institución bancaria adquirió la cartera de la Mutual La Paz y, ese mismo año, compra el Banco PyME Los Andes de propiedad de la compañía alemana Procredit. Esta fusión le permitió ingresar en un nicho de mercado altamente desafiante como es el sector de la micro, pequeña y mediana empresa, con bastante éxito.

A lo largo de toda su trayectoria, el Banco Mercantil Santa Cruz, ha logrado afrontar todo tipo de situaciones. Este año, la pandemia del Covid-19 golpeó fuertemente la economía a nivel mundial; sin embargo, la entidad bancaria continuó trabajando, manteniendo las fuentes laborales de sus más de 2.000 colaboradores a nivel nacional, brindando confianza y tranquilidad a todos sus clientes al mantener seguros sus ahorros y aportando al desarrollo del país gracias a la solidez, solvencia y liderazgo que ha caracterizado a la entidad financiera durante más de un siglo.

Reconocimientos que avalan el liderazgo del banco

Global Banking & Finance Review, Euromoney y The Banker, son algunas de las revistas internacionales especialistas en negocios y finanzas que destacaron la gestión y el desempeño del Banco Mercantil Santa Cruz.

La revista Euromoney reconoció al Banco Mercantil Santa Cruz como el “Mejor Banco en Bolivia”, ya que, a pesar de la desaceleración económica provocada por la coyuntura de los últimos meses, el banco mantiene su solidez y solvencia financiera, y continúa desarrollando productos y servicios para segmentos estratégicos que ofrecen un gran potencial de crecimiento, manteniendo indicadores financieros y de gestión adecuados.

De igual manera, Global Banking & Finance Review, otorgó al Banco Mercantil Santa Cruz el premio al “Mejor Banco Retail de Bolivia 2020”, gracias al diseño de estrategias integrales y microsegmentadas para brindar productos, servicios y atención al cliente acorde a las necesidades específicas de cada segmento, además de su constante innovación tecnológica.

Finalmente, la revista británica The Banker reconoció al Banco Mercantil Santa Cruz como “El Banco del año 2020”, por el excelente desempeño de la entidad financiera durante esta gestión, además de su constante mejora en la experiencia financiera de sus clientes y el desarrollo de nuevos servicios digitales.

“Sin duda, estos reconocimientos son un incentivo para continuar ofreciendo soluciones financieras de valor agregado a nuestros clientes, así como los mejores productos, servicios y atención. Nuestro compromiso es seguir adelante por este mismo camino, muy agradecidos con nuestros clientes por confiar en nosotros y con nuestros colaboradores por el gran trabajo profesional que realizan”, afirmó el ejecutivo.

Más de cinco mil millones de activos

Actualmente, el Banco Mercantil Santa Cruz cuenta con más de $us 5.000 millones de activos. Tiene más de 440 cajeros automáticos y 117 oficinas a nivel nacional. Los depósitos son de más de $us 4.660 millones. Su cartera de préstamos es de más de $us 3.730 millones, tiene más de 786.000 clientes activos y un patrimonio de más de $us 297 millones, consolidándose como el banco más grande del país.

“Hoy, con mucho orgullo, podemos sostener que somos una entidad financiera que se consolida como la primera alternativa para las personas, empresas y corporaciones que requieren servicios financieros, sitial privilegiado que fue posible alcanzar gracias a la innovación en tecnología, productos y servicios a medida, además de la solidez, solvencia y vocación de trabajo de nuestro equipo profesional”, agregó el ejecutivo.

Toda la historia, experiencia y reconocimientos otorgados al Banco Mercantil Santa Cruz, avalan el prestigio que tiene la entidad financiera a escala nacional e internacional. Con el paso de los años han adaptado sus productos y servicios de acuerdo con las necesidades de sus clientes, han invertido en tecnología y nuevas soluciones innovadoras que los ha mantenido a la vanguardia en cuanto a servicio y atención al cliente.