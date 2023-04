El BCB admite que pagará los cargos que los países miembros del FMI asumen por sus asignaciones de los Derechos Especiales de Giro

Bajo este amparo legal, el Banco Central sostuvo que la conversión de los DEG a dólares estadounidenses es una operación propia de la administración de las Reservas Internacionales de los bancos centrales y no debe ser considerada como un préstamo ni supone un cronograma de pagos para su devolución.

“Cuando hay un problema de solvencia es cuando todo mundo te cierra la puerta. Y un problema de liquidez es cuando tienes activos y no los puedes volver líquidos. Yo en este momento no puedo tener dinero, pero sí un cheque, una casa, o un DPF (depósito a plazo fijo). Pero con un DPF no puedo ir con la señora de la tienda a comprar pan”, explicó la autoridad.