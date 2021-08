EL BCB informa que Bolivia recibe del FMI $us 326,4 millones

Escucha esta nota aquí

El Banco Central de Bolivia (BCB), a través de un comunicado, informó que la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó una asignación general de 456.000 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalente a $us 650.000 millones, con el propósito de mejorar la liquidez a escala mundial y hacer frente al impacto de la pandemia del Covid-19.

Producto de esta distribución la entidad monetaria detalló que el 23 de agosto de 2021 Bolivia recibió DEG 230,1 millones, lo que significa unos $us 326,4 millones.

“Este monto asignado fue calculado con base a la proporción de la cuota del país ante este Organismo Internacional”, indicaron desde el BCB.

El FMI



Sobre el tema, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, sostuvo que entra en vigor la mayor asignación de derechos especiales de giro (DEG) en la historia del FMI, equivalente a aproximadamente $us 650.000 millones.



Georgieva subrayó que la asignación de DEG proporcionará liquidez adicional al sistema económico mundial ya que complementará las reservas en moneda extranjera de los países y reducirá su dependencia de la deuda interna o externa más onerosa.



La funcionaria puntualizó que los países pueden utilizar el margen de maniobra que proporciona la asignación de DEG para respaldar sus economías e intensificar la lucha contra la crisis.



“Los DEG se distribuyen a los países miembros en proporción a su cuotas relativas en el FMI. Esto significa que alrededor de $us 275.000 millones se destinarán a países de mercados emergentes y en desarrollo, de los cuales los países de bajo ingreso recibirán aproximadamente $us 21.000 millones, lo que equivale hasta el 6% del PIB en algunos casos”, dijo Georgieva.

Caso Schlink



A fines de junio de esta gestión, el exviceministro del Tesoro y Crédito Público, Carlos Schlink, fue detenido por efectivos policiales, por el caso del préstamo del FMI en el Gobierno transitorio.

De acuerdo con la fiscalía Schlink envió el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para que se apruebe el crédito del FMI, de $us 370 millones destinado a la lucha contra el Covid-19 y la reactivación de la economía. El préstamo fue devuelto por el Gobierno del MAS.

En su momento exdirectores del BCB indicaron que esos recursos correspondían a los DEG que el FMI otorgó a Bolivia y que eso no iba a significar costos extras para el país









