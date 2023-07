El BCB informa que el 53% de los intereses por la deuda externa programados en 2023 ya fueron pagados

El Banco Central de Bolivia ( BCB ) informó que, a la fecha, ya pagó el 53% ($us 772 millones) del 100% de los servicios de la deuda pública externa programados para 2023.

Desde el ente emisor detallaron que, entre marzo y julio, se observaron los mayores niveles de vencimientos, “destacando en marzo los pagos efectuados a los tenedores de Bonos Soberanos ($us 54 millones) y a la Corporación Andina de Fomento ($us 48 millones), y en julio al Export Import Bank de la República Popular de China ($us 76 millones).