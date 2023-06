El BCB: la demanda de dólares del público baja a $us 21 millones

El requerimiento de dólares se estabiliza en el país. Así lo sostiene el Banco Central de Bolivia (BCB), que aseguró que la demanda de dólares ahora solo llega hasta los $us 21 millones . El ente emisor sostiene que mantendrá las medidas de política monetaria hasta “estabilizar plenamente el mercado cambiario y hacer frente a la especulación”.

Según los datos oficiales, en los últimos tres meses se observó una disminución paulatina en la demanda de dólares, que pasó de $us 81 millones, en marzo, a $us 28 millones, en abril, y a $us 21 millones, en mayo.