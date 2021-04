El Bitcoin cierra la semana con una caída del 10% y baja de los $us 50.000

Escucha esta nota aquí

La criptomoneda más conocida, el Bitcoin, se ha desplomado casi un 10% en los mercados el viernes, por lo que ha perdido el nivel de $us 50.000, en tanto que Ethereum, la segunda criptodivisa más conocida, registra un recorte superior al 11%.

En concreto, a primera hora de la tarde en Europa el Bitcoin caía un 9,38%, equivalente a $us 5.103, por lo que se situaba en $us 49.339,2 y acumulaba una caída del 25% desde que tocó máximos históricos, según los datos de XTB. El ethereum, por su parte, perdía un 11,21%, equivalente a $us 278,5, y se situaba en los $us 2.264. Así lo reportó Europa Press.

El analista de XTB, Darío García, ha explicado en declaraciones a Europa Press que este desplome se debe a un enfriamiento del proceso de subida en los mercados financieros centralizados y descentralizados.

García ha añadido que también influye la intención del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de incrementar el Impuesto de Sociedades del país hasta el 40%, así como los rumores de que está considerando gravar las operaciones financieras tanto de compraventa de criptomonedas como en lo relativo al incremento patrimonial de estas inversiones.

El analista de IG, Diego Morín, señaló que esta caída de los precios también está causada por la estafa en la plataforma turca de negociación de criptomonedas Thodex, en tanto que ha resaltado que hay que tener en cuenta que hoy hay vencimientos de opciones de bitcoin, donde en teoría podrían expirar más de $us 2.600 millones en la criptomoneda.

"Las correcciones vividas en el Bitcoin son lógicas pero llamativas, es decir, estamos dentro de un mercado bastante sobrecomprado que no ha parado de subir desde el pasado mes de noviembre", ha destacado Morín.

