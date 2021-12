El bitcoin sufre una fuerte caída

Escucha esta nota aquí

Los precios del bitcoin se desplomaron durante la noche del viernes a un mínimo de $us 43.000. Este sábado, la criptomoneda había caído más del 13% en las 24 horas anteriores, de $us 56.294 a $us 48.309, una pérdida de casi $us 8.000. Así lo reportaron medios especializados en el mercado bursátil.

Según los analistas, el reciente movimiento de la divisa virtual coincide con un mayor rechazo a los activos de riesgo generado por la identificación de la variante ómicron del coronavirus, que ha afectado esta semana a los mercados globales.

Ese es un marcado contraste con su máximo histórico del mes pasado, cuando bitcoin casi alcanzó los $us 69.000 el 9 de noviembre.

Por su parte, Ether, la segunda criptomoneda más popular, cayó casi un 10%. Perdió el umbral de los $us 3.500 y ahora remonta hasta los $us 4.000.

Los datos de otra plataforma, Coinglass, mostraron que se habían liquidado casi $us 1.000 millones en criptomonedas en las últimas 24 horas (hasta el sábado), y la mayor parte se encontraba en el intercambio digital Bitfinex.

