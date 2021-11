El Black Friday Bolivia 2021 lo invita a pasar y a aprovechar descuentos de hasta un 70%

Escucha esta nota aquí

Quiere cambiar su juego de living. Le apetece tener otra tonalidad de pintura en sus cuartos. Sueña con tener esa televisión grande y potente y que sea la envida de sus vecinos. Hace cálculos para comprar su primer 0Km. Le tengo una novedad. Hoy los números le sonríen y se bajarán de su pedestal para ser más terrenales y ofrecerle descuentos de hasta un 70%. ¿Qué le parece? ¿Se anima a concretar sus sueños? Sígame le muestro el camino.

El Black Friday Bolivia 2021, organizado por El Grupo EL DEBER, ya empezó. Hoy 26 de noviembre es el principal día de ofertas soñadas. Las cuales se van a extender durante este fin de semana.

Julián Torres, gerente de Marketing de ROHO Homecenter, se mostró satisfecho por la cantidad de personas que se están acercando al centro comercial.

Torres explicó que la atención al público se extendió hasta las 22:00. Un horario que estará vigente este sábado y domingo.

Más de 5.000 productos tienen diferentes descuentos que llegan hasta el 70%. Por lo que usted tiene una gran variedad de artículos para elegir.

Natural English está ofertando una rebaja del 70% en sus cursos de inglés. También dispone de cursos 3x1 familiar. Con sus programas se pueden lograr niveles de inglés principiante, básico, intermedio, avanzado y Curso de Grammar e iTEP.

Solo por hoy, viernes 26 de noviembre, Almanza ofertará sus colecciones y estilos con hasta el 60% de descuento en todas sus sucursales a escala nacional. La empresa atenderá al público en un Black Time de 10:00 a 20:00.

Sueña con su primer 0Km

Bueno, Toyosa le puede cumplir ese deseo. Luis Enrique Torrez, coordinador de marca, explica que hay tres modelos de vehículos que tienen importantes descuentos. Estos son el Toyota Corolla Cross con un precio desde $us 29.990, el Toyota Rush con un costo desde $us 25.390 y el Toyota Agya con un valor desde los $us 15.590.

Torrez indicó que estos precios están vigentes desde el 15 de noviembre y que se van a extender durante este mes.

Juguetes y colchones

La Ganga ha dispuesto una rebaja del 10% en toda la tienda. La firma además aplica un descuento del 30% en artículos para bebés y del 70% en productos seleccionados. Las ofertas de la juguetería La Ganga se extenderán hasta el sábado y domingo.

Si desea que su cuerpo descanse de maravillas, en la empresa Directo puede hallar lo que esta buscando. Roberto Barbery, gerente general, indicó que hay descuentos de hasta un 70% en productos seleccionados y que esa promoción estará vigente hasta el domingo 28 de noviembre

La empresa Pullman está ofreciendo colchones con rebajas que van del 30, 40 al 50%. La firma atenderá en horario continuo desde el viernes 26 al domingo 28 de noviembre. En sus tiendas se pueden encontrar colchones de resortes tradicionales, económicos y durables con precios desde Bs 990.





Eliete Malpartida, gerenta de la empresa Dismac, sostuvo que han tenido muy buena aceptación de los clientes, las personas valoran los ahorros que ofrece la empresa durante estos días de campaña.

“Las primeras 72 horas teníamos agotados ya algunos productos, pero fuimos habilitando otros para poder cumplir con la demanda”, dijo Malpartida.

También agregó que su Black Friday finaliza con los Ciberdays que será desde el lunes 29 de noviembre hasta el 1 de diciembre con un catálogo de exclusivos online.

Las otras compañías que participan en el Black Friday Bolivia 2021 del Grupo EL DEBER son: Tienda Amiga, Casaideas, Hampton by Hilton, Femenina, Hauscenter, Isa + Mateo, Worner Clean, Samsung Week, GI Importaciones, Air Europa y Tienda Todo para el hogar.