El BMSC cerró el año premiando a sus clientes con 1 millón de bolivianos gracias a su Súper MakroCuenta

Como cada 31 de diciembre, el Banco Mercantil Santa Cruz culminó el año premiando la fidelidad y el ahorro de sus clientes a través de su Súper MakroCuenta. En esta ocasión el premio más grande de dinero en efectivo fue para Jeannette del Rosario Escobar, quien gracias a sus ahorros en su Súper MakroCuenta se hizo acreedor de un millón de bolivianos.



“Hasta la fecha hemos sorteado más de 63 millones de bolivianos, beneficiando y cambiado la vida a más de 1.000 clientes. Hoy nos sentimos muy emocionados de cerrar un año más entregando un millón de bolivianos a la afortunada ganadora que seguramente con el premio podrá hacer realidad muchos de sus sueños y proyectos; además hemos entregado 30 premios de Bs 10.000 para que más clientes tengan la oportunidad de ganar dinero en efectivo. Nosotros como Banco Mercantil Santa Cruz, estaremos cerca de cada uno de los ganadores para apoyarlos y asesorarlos en lo que necesiten”, afirmó la Gerente de Marketing del BMSC, Andrea Urquidi.

Al igual que Jeannette del Rosario Escobar, miles de clientes de diferentes departamentos del país han sido beneficiados con los premios de dinero en efectivo que regaló el Banco Mercantil Santa Cruz a través de su Súper MakroCuenta todo el 2021.

El sorteo del millón de bolivianos se llevó a cabo este 31 de diciembre en instalaciones del Centro Comercial “Las Brisas”, bajo la regulación de la Autoridad de Fiscalización y Control del Juego (AJ), y con la presencia de un notario de fe pública.

Participaron del sorteo todos aquellos clientes que ahorran en una Súper MakroCuenta. Por cada $us 100 o su equivalente en bolivianos de saldo disponible el día anterior al sorteo, el banco les asignó un cupón para participar.

Los clientes del Banco Mercantil Santa Cruz pueden conocer el número de cupones con los que ingresan al sorteo, a través de www.bmsc.com.bo en el apartado de la Súper Makro Cuenta. Es importante destacar que no existe un límite de cupones, esto quiere decir que entre más ahorros tiene el cliente, tiene más posibilidades de ganar.

Las personas que deseen abrir una Súper MakroCuenta y participar de estos sorteos durante todo el año, pueden abrir su cuenta 100% en línea a través de la página web del Banco Mercantil Santa Cruz; el banco se encarga de hacerle llegar su tarjeta de débito a cada cliente hasta la puerta de su domicilio sin costo.

“Agradecemos a cada uno de nuestros clientes por confiar en el Banco Mercantil Santa Cruz, e invitamos a las personas que aún no tienen su Súper Makro Cuenta a empezar a ahorrar, ya que el 2022 se viene con muchas sorpresas”, finalizó la ejecutiva.

Acerca del Banco Mercantil Santa Cruz

El Banco Mercantil Santa Cruz cuenta con más de $us. 5.715 millones de activos. Tiene más de 460 cajeros automáticos y 114 agencias a nivel nacional. Los depósitos son de más de $us. 4.781 millones. Su cartera de préstamos es de más de $us 3.704 millones, tiene más de 830 mil clientes activos y un patrimonio de más de $us. 306 millones, consolidándose como el banco más grande del país.