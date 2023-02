El consumo de gas natural para electricidad requerido por las industrias crece en 30,5% entre 2020 y 2023

Yacimientos brindó esta información en el marco de la aprobación y vigencia del Decreto 4794 , que modifica la definición “Categoría Industrial” inserta en el “Reglamento de Distribución de Gas Natural por Redes”. Con este ajuste, ya no se reconoce el uso de este recurso de manera complementaria en la generación de electricidad para consumo industrial.

“ La política de hidrocarburos en Bolivia fue ineficiente y es culpa del Gobierno nacional no haber fomentado las inversiones para nuevas exploraciones y explotación de reservas de gas”, sostuvo la Cámara Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco).

“No es culpa de las empresas la mala política de hidrocarburos, sino de nuestros gobernantes. No podemos pagar los platos rotos por su ineficiencia, quitándonos el gas para autogenerarnos energía eléctrica. No podemos permitirlo porque hoy les quitan a las industrias y mañana será a los hogares de las familias bolivianas”, remarcó.