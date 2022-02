El contrabando de detergentes genera pérdidas por más de $us 55 millones

Escucha esta nota aquí



“El contrabando de productos de limpieza para el hogar en los mercados de Santa Cruz, principalmente detergentes en polvo, no solo amenaza la producción nacional del país, también atenta contra la economía formal y pone en riesgo la seguridad laboral y la reactivación económica. Los mercados están ‘repletos’ de mercancía ilegal. En precio no hay forma de competir porque la mercadería clandestina -dependiendo de la presentación del producto- registra una diferencia menor de entre Bs 10 y 30 comparada con la oferta nacional”. Así, Hebert Febrero, comerciante, explicó los efectos del tráfico ilícito de mercadería, al que califica como el peor enemigo de la economía productiva y formal del país.

A su criterio, el combate al contrabando es una asignatura pendiente de solución estructural de la actual administración pública central. Alude que las redes de contrabandistas se han incrustados en los mercados, al extremo de convertir los centros de hospedaje que operan en la zona del mercado antiguo La Ramada en depósitos de mercadería ilegal.

“Es tal el descaro de esta gente que ahora son proveedores mayoristas de mercancía ilegal y se dan el lujo de competir en precios con sus mismos compradores (comerciantes minoristas) que tienen puestos de venta en las calles Guarayos, Charagua y Amboró”, detalló.

Con base a información de empresas asociadas a la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) e información pública disponible del Instituto Nacional de Estadística, un estudio del Centro Boliviano de Economía (Cebec) de dicha organización empresarial cruceña, para el caso del detergente en polvo, estimó un contrabando superior a los $us 55 millones en 2021, cifra que representa aproximadamente un tercio del mercado de ese producto.

A deducir por el Cebec, el contrabando genera precios difíciles de igualar e impacta las ventas de las empresas en distintos sectores. “El diferencial de precio entre los bienes producidos por la industria nacional o importados formalmente versus aquellos internados por la vía del contrabando es significativo”, detallaron, al explicar que, en el ámbito del comercio de artículos de cuidado del bebé, higiene o limpieza del hogar, el diferencial de precio llega hasta un 87%.

El Cebec infiere que por principio económico el consumidor casi siempre compra el bien más barato; en consecuencia, el consumo de bienes importados por la vía ilegal desplaza la producción nacional y las ventas de la industria y las empresas formales.

Desde la perspectiva del Cebec, el contrabando constituye un freno a la reactivación. La postergación en creación de empleo -exponen- es una consecuencia en un escenario de caída en ventas. “Toda vez que la realización de ventas está por debajo de las previsiones inicialmente establecidas, la reacción natural y racional es la de mantener el equilibrio entre los ingresos y los gastos. En esa línea, se prevé que la creación de empleo y las inversiones se posterguen”, puntualizaron.

El centro económico de la Cainco considera que para impulsar la reactivación económica, social y productiva del país es necesario que el Estado establezca medidas que favorezcan la formalización empresarial, ya que son las empresas las que -en todos sus tamaños- generan la mayor cantidad de empleos, creando estabilidad y bienestar para las familias.

A manera de reflexión, insinúan que el comercio ilegal genera caídas en las ventas de la industria formal con los consiguientes efectos sobre la producción de industrias y empresas que conforman el complejo del tejido industrial. “Las acciones del Gobierno -implementadas hasta ahora- si bien van en la dirección correcta, requieren ser profundizadas”, concluye el Cebec.

Un impacto devastador

En criterio del director de Marketing, Trade Marketing y Canales en Alicorp Bolivia, Daniel Cuneo, el contrabando afecta de manera importante a toda empresa legalmente establecida. Anota que el comercio ilegal perjudica la reactivación económica porque compite fuera de la ley con la producción nacional y la importación formal; disminuye las ventas de las empresas y afecta el empleo de calidad.

Pero, además, desde su punto de vista, el contrabando afecta a los consumidores de manera directa, porque introduce al mercado productos de dudosa procedencia o manipulados en condiciones insalubres, sin certificaciones de inocuidad o calidad, poniendo así en riesgo la salud de los bolivianos.

Cuneo anotó que desde Alicorp, vienen haciendo frente a este ilícito a través de acciones comerciales que ayuden a llegar a los consumidores en los principales puntos de venta con ofertas de valor relevantes y competitivas.

Alicorp dispone de una amplia variedad de productos de limpieza y cuidado del hogar para atender las necesidades de los consumidores, con sus marcas Bolívar, Uno, Patito, Opal y Sapolio.

Para Miguel Ángel Franco, jefe de negocios de Grupo Venado, el contrabando siempre es un factor que impacta negativamente en el desarrollo del país y en el bienestar de la economía. Además, pone en riesgo la salud del consumidor ya que se trata de productos que pueden estar adulterados y no cumplen con los respaldos de registros sanitarios ni normas nacionales.

“Desde Grupo Venado continuamos haciendo el máximo esfuerzo para llevar a los hogares bolivianos los mejores productos con los precios más convenientes. Apostamos por el desarrollo de nuestro país y hemos iniciado el año con el lanzamiento de una nueva marca de limpieza -Pulpín-que trae un lavavajillas económico y poderoso al mercado”, mencionó Franco.

Shadya Eid, gerente nacional de Marketing de Unilever, coincide en que el efecto del contrabando es devastador para la industria y también para el país. “Es un problema en el que todos pierden: las industrias porque no pueden competir con mercadería internada ilegalmente sin pagar impuestos y sin control sanitario; el Estado porque hay evasión fiscal; y el consumidor, porque adquiere productos cuya calidad no está avalada por nadie y que muchas veces son nocivos para la salud y el medioambiente”, puntualizó la ejecutiva.

En el caso de los detergentes, por ejemplo, Eid afirmó que Unilever los produce en Bolivia y los exporta a mercados vecinos. Citó que son productos elaborados con altos estándares de calidad, que cumplen con normas internacionales de regulación ambiental.

“La persona que compra detergentes de Unilever, sea OMO, Surf, Skip, Ola y ABC debe saber que no tienen fosfatos en su fórmula y que, por lo tanto, no dañan un recurso tan importante y cada vez más escaso como es el agua. Y no solo eso, al comprar un producto boliviano se defiende la estabilidad del empleo de miles de trabajadores del país y la continuidad de la operación de las industrias locales”, refirió Eid.

Desde la visión del propietario de Carole Beauty Supply, Milton Chávez, el contrabando y la economía informal son dos flagelos que castigan ‘durísimo’ a las industrias nacionales que arriesgan capital y patrimonio, cumplen con sus obligaciones formales de ley y generan empleos de calidad. Habla de falta de fomento crediticio y de incentivos para los agentes económicos privados.

Golpe al contrabando

De acuerdo con la presidenta de la Aduana Nacional (AN), Karina Serrudo, citado en la estatal de noticias ABI, la entidad rompió récord al alcanzar Bs 625 millones en comisos de mercancía de contrabando a diciembre de 2021.

La autoridad explicó que los operativos de control se realizaron en coordinación con el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando (VLCC), el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (Iniaf).

Serrudo afirmó que se comisó vehículos indocumentados (automóviles, buses, flotas), alimentos, bebidas alcohólicas, prendas de vestir, entre otros productos.

El SIN identificó 85 supuestos contribuyentes en operativos realizados en las fronteras con Perú, Chile, Argentina, Brasil y Paraguay donde se detectó gente inescrupulosa que emite facturas falsas.

Según el Viceministerio, los contrabandistas se desplazan en caravanas de hasta 40 camiones por pasos ilegales. Se describió que cuentan con telefonía satelital, comunicación de última generación y armamento de guerra.

Demanda de bienes en alza

De acuerdo con el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Ibo Blazicevic, el contrabando que está en alza con la pandemia de Covid-19 viene inundando los mercados nacionales, tanto en productos de limpieza como alimentos, bebidas, textiles, muebles, productos farmacéuticos y otros bienes que compiten con la producción nacional.





Explicó que el contrabando genera techos para los precios de los bienes en los mercados nacionales, lo que genera una baja inflación. “Desde la CNI demandamos una mayor coordinación pública y privada para luchar contra el contrabando que no sólo se da en productos de limpieza, sino en la producción en general”, puntualizó Blazicevic.



El recuento oficial sectorial desglosa que las importaciones de productos de limpieza entre 2019 y 2021 aumentaron un 2,2% (a noviembre de 2019 y 2021 de acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Productivo y el INE); es decir, pasaron de $us 67,8 millones (2019) a $us 69,3 millones en 2021. “Producto de la pandemia, la demanda de bienes de limpieza aumentó ligeramente, como también se incrementó la producción nacional y las importaciones”, mencionó Blazicevic.



Tipo de cambio competitivo



Para el economista Wálter Morales, el contrabando no es algo nuevo, sino estructural para la economía boliviana, que se ha exacerbado en el último tiempo con un tipo de cambio apreciado y el propio desarrollo de facilidades de transitabilidad, pérdida de institucionalidad, entre otros.

“En el mediano plazo se debe gestionar una política cambiaria que no incentive in extremis el contrabando. El mejor agente aduanero es un tipo de cambio competitivo”, insinúa Morales.



En su opinión, deben evaluarse elementos como apoyar y mejorar la competitividad de la industria nacional, no solo pública, que bastante apoyo tiene, sino a los privados.

Asimismo, cree que se debe seguir avanzando en la digitalización y mejoramiento tecnológico de controles aduaneros y fronterizos en el perímetro con los países vecinos que, además de extensos, son permeables.



“Debe ser política de Estado la institucionalidad en la administración pública. Retomar la idoneidad, tecnicismo y carrera, para que, sin perjuicio del cambio de gobernantes, la línea sea la misma, incluyendo la aplicación de la justicia y sanciones”, puntualizó el economista, al reparar que el contrabando afecta el empleo de calidad y los ingresos tributarios que se dejan de percibir.



Para Juan Pablo Suárez, presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, la única forma de reducir el proceso natural de importación informal pasa por tener aduanas eficientes y rápidas, así como impuestos de importación bajos. “Actualmente los decomisos llegan al 0,2% de las importaciones formales; es decir, que, duplicando los esfuerzos, se llegaría a un ínfimo del 0,4%”, puntualizó.