El contrabando de medicamentos llega al 20% del mercado farmacéutico legal

Escucha esta nota aquí

El gerente de la Cámara de la Industria Farmacéutica de Bolivia (Cifabol), Yossip Lino Eguino, informó que el contrabando de medicamentos genera cerca de 80 millones de dólares anuales. Esta cifra representa el 20% del mercado legal.



Cifabol es una entidad empresarial que agrupa a 20 de los laboratorios más grandes del país, que se ven afectado por la adulteración, falsificación y el ingreso ilegal de medicinas.



Lino sostuvo que los países más desarrollados buscan minimizar el porcentaje de participación de los medicamentos ilícitos, pero en países como Bolivia la participación es grande y significa un gran problema.



“Diversos estudios en el país muestran que existe un 20% de participación del mercado farmacéutico ilícito y, haciendo números aproximados, estamos hablando de unos 80 millones de dólares que significa este mercado”, sostuvo el ejecutivo.



Esta actividad ilícita, según Lino, aprovecha espacios de pánico en los cuales la población, por un instinto de supervivencia, va querer recuperar la salud y permanecer sana. En ese escenario, las autoridades se ven limitadas a controlar porque estas personas actúan por los espacios virtuales y canales de venta muy camuflados.



Incluso un estudio que hizo la OMS equiparó esta actividad como un crimen de lesa humanidad porque el que lo practica está consciente de que puede dañar la salud y matar. Es el lucro que los mueve.



“Acudimos a la educación como uno de los principales elementos para reducir este impacto. Por eso es importante que la población no compre estos fármacos. Esta actividad ilícita ha crecido precisamente por falta de información de la población”, señaló Lino.



Alertó que el consumo de estos productos hará efecto para la enfermedad o dolor que quiere tratar, e incluso dijo que existe el riesgo de muerte.



“Hay productos alterados que, por un lado, no tienen el principio activo principal del fármaco, pero, por otro lado, no tienen el componente terapéutico, incluso pueden tener otros productos dañinos para todo el organismo. Imagínese consumir paracetamol, pero que, en realidad, su componente es el estuco”, alertó.



Recordó que todo producto que se comercializa en el país tiene que contar con un registro sanitario. Este registro lo da la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed), dependiente del Ministerio de Salud.



Lea también Santa Cruz Sedes pide al Gobierno facilitar la importación de medicamentos para terapia intensiva El Comité Operativo Interinstitucional se compromete a reforzar las acciones de control y vigilancia para que se garantice el acceso a medicamentos confiables y a precios establecidos

​