El crudo supera los $us 110 el barril y prevén déficit energético en Bolivia

La guerra en Ucrania tendrá efectos negativos en Bolivia. El país sufrirá por el incremento del precio del petróleo que encarecerá el costo de las importaciones de combustibles, según advierten economistas y expertos consultados por EL DEBER.

Desde la anterior semana, Rusia ejecuta lo que el gobierno de Putin consideró una operación especial en Ucrania. No obstante, la comunidad internacional condenó estas arremetidas y calificó de invasión y agresión la acometida ordenada desde el Kremlin.

De hecho, tanto la Unión Europea como Estados Unidos han impuesto sanciones a Moscú. Toda la escalada bélica ha tenido secuelas en la economía. Las bolsas cayeron y lo peor es el incremento del precio del petróleo en todos sus indicadores.

Ayer, mientras caían las bombas sobre Kiev (capital de Ucrania) el precio del Brent (indicador para Europa) y el WTI (para Estados Unidos y Latinoamérica), sobrepasaron la barrera de los $us 110 por primera vez después de siete años.

Efecto en Bolivia

Si bien comercialmente la relación entre Bolivia y los países en conflicto no es relevante, el país se ve afectado por el incremento del petróleo. Por un lado, la subida encarece las importaciones de combustibles líquidos y por otro, aumenta el valor de las exportaciones de gas natural.

El exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, dijo que años atrás una subida por arriba de los $us 100 era bien vista por todos los actores del sector energético doméstico, pero esos tiempos ya pasaron y no volverán. Recordó que hasta 2014, el país generaba un superávit de entre $us 3.000 y 4.000 millones en el sector hidrocarburífero.

Pero con un precio del crudo que supera los $us 100 el barril, según Ríos, el país se encamina a un déficit energético de entre $us 200 y 300 millones.

La anterior semana, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, admitió que las importaciones de combustibles líquidos se iban a incrementar a medida que el conflicto siga vigente.

Pero al mismo tiempo dijo que por el efecto de los precios los ingresos de gas se incrementarán. Esto es puesto en duda por el economista, Gonzalo Chávez.

El experto dijo que actualmente las exportaciones de gas natural bajan y “no hay producción”.

“Para Argentina se preveía exportar 27 millones de metros cúbicos día (MMm3/d) y ahora no pasa de 7 MMm3/d. A Brasil se debían exportar 30 MMm3/d y apenas llegamos a 20”, explicó.

Durante 2021, las importaciones de combustibles sumaron $us 2.211 millones, mientras que las exportaciones de gas llegaron a los $us 2.253 millones.

Postura de los economistas

Desde el Colegio de Economistas de Santa Cruz, señalaron que el incremento en el precio del petróleo se verá reflejado inmediatamente en el incremento de costos de importación de liquidez (por ende, en los montos de subvención). Mientras que el impacto en ingresos por precios del gas recién se verá reflejado en aproximadamente seis meses. Esto por un componente histórico, que conforman las fórmulas de precios de los contratos de exportación.

Desde esa entidad recordaron que el Presupuesto General del Estado para el año 2022, tiene como supuesto, un precio promedio de $us 50,47, a ese precio, el monto para la subvención de combustibles es de $us 700 millones.

“Como referencia, se puede decir que, a un precio promedio de $us 70, la subvención ascenderá a más de $us 1.000 millones”, señaló la institución cruceña.

Ante la escalada bélica en Ucrania, dos parlamentarios opositores al Gobierno solicitarán peticiones de informe sobre los lazos económicos y contractuales que tiene Bolivia con Rusia.