El diésel llega a cuentagotas en Santa Cruz pese a anuncio de normalización de YPFB

El ejecutivo justificó las colas a una ola especulativa generada en los medios que ha hecho que se dé una sobredemanda del carburante, lo que dejó sin saldos a las estaciones de servicios. Incluso pidió a la población no caer en rumores y evitar largas filas en las estaciones de servicio.

No obstante, la versión de la empresa estatal no coincide con el testimonio de transportistas que están desesperados en busca del combustible. EL DEBER recorrió varios surtidores de las zonas norte y este.

"Esto es un perjuicio total, he comenzado a buscar diésel desde Cotoca. Acá me dicen que habrá diésel más tarde. Con lo que tengo no puedo ni llegar a Warnes”, sostuvo.