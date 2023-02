El dilema de Adidas tras la caída de Kanye West: ¿qué hacer con $us 1.270 millones en productos invendibles?

Una de las alianzas más lucrativas de la moda urbana de los últimos tiempos concluyó el 25 de octubre de 2022. Mediante un comunicado, Adidas anunciaba el cese inmediato de su colaboración con Kanye West (que ahora se hace llamar Ye) y de su marca conjunta, Yeezy. Era la reacción del gigante de la ropa deportiva a las declaraciones antisemitas y racistas del rapero y empresario estadounidense , en uno de sus múltiples episodios polémicos de aquellos meses. Se ponía así fin a una unión que comenzó en 2015 y que había devuelto a Adidas a la primera línea de la moda urbana, pero todavía quedaban muchas dudas por resolver, según publica el diario español El País. La herencia de la colaboración Adidas-West no solo es simbólica, sino también material. Este mes, la firma valoró en $us 1.270 millones el impacto que podría tener en sus finanzas no sacar a la venta el stock de productos Yeezy que aún conserva. La manera en la que la compañía gestione el futuro, o la ausencia de él, de una línea que según los analistas de mercado suponía cerca del 10% de sus ingresos anuales es, de momento, un misterio. También para la comunidad de la moda urbana, que ve peligrar uno de sus nombres de referencia.

Las polémicas de West repercutieron en la mencionada caída de sus acciones, y queda por dilucidar qué hará la compañía con sus existencias de productos de Yeezy. Una incógnita que lo seguirá siendo al menos por algún tiempo: el departamento de prensa de la compañía en España se remite al comunicado de cese de la colaboración con West y rechaza hacer más comentarios al respecto.



“Destruir esos productos no creo que sea una opción, ninguna compañía en 2023 puede justificar una práctica que ya se está empezando a legislar en países como Francia. Sería un desastre de reputación incluso mayor”, apunta Marina. Una de las opciones que se baraja entre la comunidad de la moda urbana es que esos productos salgan a la venta desvinculados de la etiqueta de Yeezy, aunque también tendría implicaciones negativas. “Si te quieres desvincular de Yeezy y sacas a la venta esos productos, aunque no lleven la marca, sería mostrar una doble moral tremenda”, opina Cabeza.



Más allá de soluciones imaginativas como las que se plantea en un artículo The Guardian (“¿fundirlas y convertirlas en crocs?”), la clave puede estar en dejar pasar un tiempo prudencial. “Las marcas tienen poca memoria en este sentido”, apunta Marina. “Hay deportistas que han sufrido problemas de este tipo antes. Pienso por ejemplo en Manny Pacquiao y sus declaraciones homófobas, o Kobe Bryant, que firmó un acuerdo para evitar un juicio por violación, y más tarde siguió siendo imagen de Nike. Las marcas deportivas se dirigen muchas veces a un consumidor muy joven, que piensa en el momento y no investiga qué pasó hace tres años”.



Otro ejemplo de cómo la imagen pública de una marca o un diseñador tienen capacidad de regeneración lo encontramos en el caso de John Galliano. Como pasó con West, unas declaraciones antisemitas provocaron su despido de Dior, para tres años más tarde convertirse en director creativo de Maison Margiela.