El escándalo del ex CEO de McDonald's que le costó $us 50 millones

El ex director ejecutivo de McDonald's, Stephen Easterbrook, acordó pagar $us 52,7 millones en un acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. por acusaciones de fraude de inversionistas.



La agencia alega que Easterbrook estafó a los inversionistas de la compañía al mentir sobre las relaciones sexuales con subordinados de la compañía mientras era director ejecutivo, lo que resultó en una compensación por separación que no debería haber recibido debido al presunto fraude.