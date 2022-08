El euro pierde otra vez valor frente al dólar

Hoy lunes 22 de agosto el euro cotiza en los $us 1,018 y ha llegado a cambiarse en los $us 0,99. Se trata del nivel más bajo desde septiembre de 2002, el año de la puesta en circulación de la divisa comunitaria.

Desde el Grupo Nomura, un banco de inversiones, explican que la perspectiva para el euro va a seguir siendo de debilidad, a medida que los inversores están cotizando el riesgo de recesión, y estiman un nivel objetivo para el euro a finales de septiembre de $us 0,97, definitivamente por debajo de la paridad con el dólar. En Rabobank no descartan que el euro pueda depreciarse hasta los $us 0,95.