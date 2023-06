El fondo de inversión de Marcelo Claure se perfila como una esperanza para las startups latinoamericanas

En lo que va del año se ha registrado una sequía de fondos para las empresas de tecnología y start-ups en América Latina, pero un par de noticias recientes tiene entusiasmado al sector. Primero, en abril, el fondo Kaszek de financiamiento de riesgo, conocido como venture capital, logró recaudar casi $us 1.000 millones. Después, el empresario boliviano Marcelo Claure, exejecutivo de SoftBank, anunció la apertura de su propio fondo llamado Bicycle Capital, que se espera invierta $us 500 millones, indica una nota de El País de España.

Ambos tienen el propósito de financiar empresas de tecnología latinoamericanas, en búsqueda del próximo negocio bursátil multimillonario, lo que los coronaría como un “unicornio”. La región que vio nacer a Rappi, Kavak y The Not Company, entre otros unicornios ya conocidos, confía en que la sequía haya llegado a su fin.

Su suerte cambió cuando la inflación empezó a subir rápidamente, obligando a la Fed a revertir su curso. Además, la bancarrota de un banco de tamaño medio en EE UU, el cual se especializaba en financiar a Silicon Valley, presentó otro golpe en la confianza de los inversionistas. Unos $us 7.400 millones se invirtieron en la región en el segundo trimestre de 2021, un trimestre récord, de acuerdo con la firma de análisis CBInsights. La cifra más actual, para el primer trimestre de este año, es de solo $us 600 millones.

De acuerdo con un reporte de 2019 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Latinoamérica y el Caribe invierte siete dólares per cápita en start-ups por año. “Eso es una sombra de lo que otros países invierten en innovación empresarial”, dice el reporte. Israel invierte 117 veces más per cápita que América Latina, Estonia 42 veces más, Irlanda 17 veces más y China siete veces más.

Esto no refleja el potencial. Solo el sector conocido como fintech, que refiere a empresas de finanzas digitales, puede impulsar el Producto Interno Bruto (PIB) de países emergentes en $us 3.700 millones para 2025, según la consultora McKinsey. Esto equivale a un aumento de 6%, agregando $us 2.100 millones de nuevo crédito, creando 95 millones de nuevos puestos de trabajo y atrayendo a 1.600 millones de personas al sistema financiero.

“Yo soy muy optimista”, dice Sergio Fogel, uruguayo y co-fundador de la empresa de tecnología de pagos dLocal, la cual se especializa en mercados emergentes. El clima financiero actual con altas tasas de interés, no es el más propenso para recaudar capital, pero hay muchos ejemplos de start-ups que lo han logrado. Entre ellos está la plataforma de comercio electrónico uruguaya Nocnoc, la cual recaudó $us 14 millones para financiar su expanción a México y otros países de la región hace un par de semanas. “Al fin del día, los emprendedores son los que encuentran ineficiencias y las resuelven y América Latina está llena de ineficiencias”, dice Fogel.

Noriega también se muestra entusiasmado. Dice que, según sus estimaciones, la inversión en venture capital para Latinoamérica ha crecido 100 veces en los últimos 12 años. “Cuando viene un emprendedor hoy y me dice que está todo mal, que no hay inversiones y demás, me da una mezcla de bronca y lástima”, dice Noriega, “porque si ahora no hay capital, no tenés una idea lo que era antes. Esa es la razón de ver la tendencia y ver un crecimiento más allá de la burbuja 2020-2021. La evolución es muy positiva”.