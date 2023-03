El Gobierno admite que cambió por dólares los derechos especiales de giro a cargo del Banco Central

El último dato oficial de las reservas proporcionado por el BCB data del 8 de febrero. El reporte detalla que las RIN se ubican en $us 3.538 millones, de las que $us 372 millones están en divisas y $us 538 millones en DEG

“Las presiones externas erosionaron el stock de reservas del BCB, que alguna vez fue enorme, de $us 15.100 millones en 2014 a solo $us 3.500 millones (2,7 meses de pagos externos actuales de 2023). Este nivel es muy bajo en relación con sus pares con tipos de cambio estabilizados. La falta de publicación de datos sobre las reservas desde entonces y las preguntas sobre su utilidad aumentan la incertidumbre sobre las municiones del BCB para manejar el shock actual”, indica.

"El oro representa la mayor parte de las reservas ($us 2.600 millones), pero no es de libre uso, según la ley actual, y aún no se ha aprobado una reforma para cambiar esto (la Ley del Oro). Solo $us 911 millones eran moneda fuerte o DEG que se pueden vender por moneda fuerte (lo que Bolivia hizo recientemente por $us 300 millones, según datos del FMI). Otros fondos soberanos ya se han agotado", advierte.