El Gobierno construirá planta de biodiésel en El Alto, se abastecerá de “soya paceña”

No es la primera vez que el Estado intenta desarrollar la agroindustria en La Paz, durante el Gobierno de Evo Morales se destinaron más de $us 300 millones para la construcción de un ingenio azucarero en el municipio de San Buenaventura. No obstante, varios estudios indicaron que la zona no es apta para el cultivo de caña, y los resultados hasta la fecha no han sido los esperados.