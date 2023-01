El Gobierno dice que el nivel de endeudamiento es bajo, pero analistas advierten problemas de ingresos

“La deuda externa está dentro de los rangos permitidos por la CAN, pero la deuda interna, tomando en cuenta la deuda interna del TGN del sistema público no financiero con el sector privado suma $us 22.701 millones. En comparación del PIB (estimado en $us 41.722 millones 2022) representa un 54%. Si sumamos con la deuda externa (29% que llega a $us 13.111 millones de octubre según el BCB) la deuda pública estaría en un 84% y a diciembre sube a un 86%”, explicó.